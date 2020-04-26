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Haberler Galeri Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi

Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi

Erzincan'da karda yiyecek aramaya çıkan "şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, 3300 rakımlı Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 15:39
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Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi

Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan Erzincan ile Tunceli arasındaki Munzur Dağı'nda, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

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Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken karlı arazide yol aldı.

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Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin korunması için çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülasyonunda türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.

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Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi

İşte nesli tükenen ilginç hayvanlar

1.Olm

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Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi

Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan bu ilginç canlı su altında yaşayan nadir amfibiklerden birisidir.