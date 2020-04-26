Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Erzincan'da karda yiyecek aramaya çıkan "şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, 3300 rakımlı Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi.
Giriş Tarihi: 26.04.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 15:39
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi
Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi