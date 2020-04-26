Nesli tükenmekte olan hayvan Erzincan'da görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin korunması için çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülasyonunda türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.