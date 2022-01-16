Flamingolar kuş otelinde yaptığı danslarla mest etti!
Osmangazi Köprüsüne eğim verdiren, 'kuş oteli' olarak tanınan Hersek Lagünü'nde Van ile Tuz göllerindeki kuruma ve çekilme nedeniyle ocak ayında flamingoların adresi oldu. Türkiye'de ilk 12 sulak alan içerisinde bulunan Hersek Lagünü, bu günlerde kış göçmen kuşlarına ev sahipliği yapıyor.
Giriş Tarihi: 16.01.2022
12:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
12:05
Geçtiğimiz seneye kıyasla sayıları 2 katına çıkan flamingoların, uğruna Osmangazi Köprüsüne eğim verdiren,' kuş oteli' olarak da tanınan Hersek Lagünü'nde yaptığı dansları görmek için yurt dışından bile görmeye geliyorlar.
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Uzmanların açıklamalarında göre artan flamingo popülasyonunun sebebi de Van Gölü havzasındaki kuraklık.
DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN HAREKETLİLİK
Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla 'Kuş Oteli' olarak bilinen 152 hektarlık lagün, yeni yapılan projelerle de başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin önemli sulak alanı haline geldi.
Altınova ilçesi sınırları içerisindeki Hersek Lagünü, bu günlerde daha önce görülmeyen bir hareketlilik yaşıyor.
Hersek Lagünü'ndeki son hareketliliklerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, bu yıl binin üzerindeki flamingonun geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu, bunun sebebinin ise iç bölgelerdeki özellikle Van Gölü ve Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık ve çekilmeler olduğunu söyledi.