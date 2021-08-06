07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Alevlerin arasında annesini 600 metre sırtında taşıdı: Ölürüm ana seni bırakmam
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının ikinci gününde, 2 kişinin hayatını kaybettiği Değirmenli Mahallesi'nde oturan Hasan Yılmaz (47), annesi Hatice Yılmaz'ı (81) yaklaşık 600 metre dağlık alanda sırtında taşıyıp kurtardı. Hatice Yılmaz, o anları, "Giderken 'Atıver oğlum beni' dedim. 'Ölürüm ana seni bırakmam' dedi. 'Kuzum canın çıktı, at beni' diye bağırdım, 'Ana hiç boşuna konuşma ben seni atmam' dedi" sözleriyle anlattı.
Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 10:25
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