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Alevlerin arasında annesini 600 metre sırtında taşıdı: Ölürüm ana seni bırakmam

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının ikinci gününde, 2 kişinin hayatını kaybettiği Değirmenli Mahallesi'nde oturan Hasan Yılmaz (47), annesi Hatice Yılmaz'ı (81) yaklaşık 600 metre dağlık alanda sırtında taşıyıp kurtardı. Hatice Yılmaz, o anları, "Giderken 'Atıver oğlum beni' dedim. 'Ölürüm ana seni bırakmam' dedi. 'Kuzum canın çıktı, at beni' diye bağırdım, 'Ana hiç boşuna konuşma ben seni atmam' dedi" sözleriyle anlattı.

Giriş Tarihi: 06.08.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 10:25
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Alevlerin arasında annesini 600 metre sırtında taşıdı: Ölürüm ana seni bırakmam
Manavgat'taki orman yangınının ikinci günü, Kepezbeleni ile aralarında bir dağ bulunan Değirmenli Mahallesi'ne alevler, saat 01.00 sıralarında ulaştı. Kimsenin yangının mahalleye gelebileceğini beklemediği 29 Temmuz gecesi, evlerinden çıkamayan Osman (53) ve Şehri Gardaş çifti hayatını kaybetti.
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Alevlerin arasında annesini 600 metre sırtında taşıdı: Ölürüm ana seni bırakmam
Aynı mahallenin Delioğlanlı mevkisinde Hasan Yılmaz, eşi Aysun Yılmaz'ın uyandırması sonucu, iki çocuğu ve annesi Hatice Yılmaz ile birlikte yangından kaçarak kurtuldu.
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Alevlerin arasında annesini 600 metre sırtında taşıdı: Ölürüm ana seni bırakmam

O geceyi anlatan Aysun Yılmaz, kendilerine uzak bölgelerdeki yangınlar nedeniyle uyuyamadığını ve çatıda oturduğunu belirterek, "Çatıda otururken bir araç gördüm, yukarı taraftan geliyordu ve o taraf dağlık, ne işi vardı oralarda bilmiyorum.

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Alevlerin arasında annesini 600 metre sırtında taşıdı: Ölürüm ana seni bırakmam

Sonra dumanı hissetmeye başladım ve duman çoğaldı. Hemen eşimi, çocukları ve annemi uyandırdım. O araçtaki kişinin şüpheli bir kişi olduğunu düşünüyorum. Şüpheli olmasa mahalledeki insanları kornasıyla veya bağırarak çağırarak uyandırmaz mı?

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Alevlerin arasında annesini 600 metre sırtında taşıdı: Ölürüm ana seni bırakmam

Yangından saat 01.00 gibi kaçtık ve her taraf alev topuna döndü. Bütün bunlar 15 dakika içinde gerçekleşti. Kaçmamız mucize gibi bir şeydi. Evlerin çoğu yandı ama bizim eve zarar gelmedi, ahırımız yandı" dedi.