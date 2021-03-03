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Antalya'da yoğun kar yağışı! 20 santimetreye ulaştı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi'nde saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Bölgede kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bildirildi. Kar yağışı nedeni ile saat 21.00'den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyor. Uzun araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 01:53
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Antalya'da yoğun kar yağışı! 20 santimetreye ulaştı
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Antalya'da yoğun kar yağışı! 20 santimetreye ulaştı
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Antalya'da yoğun kar yağışı! 20 santimetreye ulaştı
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Antalya'da yoğun kar yağışı! 20 santimetreye ulaştı
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Antalya'da yoğun kar yağışı! 20 santimetreye ulaştı
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