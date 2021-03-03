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Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti

Hobi olarak yaptığı olta balıkçılığında başına öyle bir olay geldi ki o bile gözlerine inanamadı. Oltayla balık tutan bir kişi yakaladığı balığın içinden çıkanı görünce şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 06:41
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Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti

Oltasıyla balık tutan bir kişi hayatının şokunu yaşadı.

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Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti

Tuttuğu balıktan kancayı çıkarmak isterken balığın diline yapışan keneyi gören kişi kolları sıvadı.

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Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti

Bıçak yardımıyla balığın diline yapışan keneyi çıkartan kişi daha sonra balığı denize geri saldı.

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Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti
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Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti
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