Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti

Hobi olarak yaptığı olta balıkçılığında başına öyle bir olay geldi ki o bile gözlerine inanamadı. Oltayla balık tutan bir kişi yakaladığı balığın içinden çıkanı görünce şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 06:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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