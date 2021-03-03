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03 Mart 2021, Çarşamba
Haberler Galeri Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti
Yakaladığı balığın içinden çıktı! Daha öncesi böylesi görülmemişti
Hobi olarak yaptığı olta balıkçılığında başına öyle bir olay geldi ki o bile gözlerine inanamadı. Oltayla balık tutan bir kişi yakaladığı balığın içinden çıkanı görünce şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 06:41 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 06:41