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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet takvimi 2021: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Miraç gecesi ne oldu? İşte detaylar Diyanet takvimi 2021: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Miraç gecesi ne oldu? İşte detaylar Miraç Kandili ne zaman? Müslümanların her yıl heyecanla beklediği mukaddes üç aylar 13 Şubat'ta başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 18 Şubat'ta idrak edildi. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili için ise geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, dualarla idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Miraç gecesi ne oldu? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 02.03.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 21:52
İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, dualarla idrak edilecek. Miraç Kandili, Recep ayını 27. gününe denk geliyor. Üç ayların ikinci kandili olarak bilinen Miraç Kandili'nin bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2021 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Miraç gecesi ne oldu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesinden alınan bilgiye göre, 2021 yılında Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
MİRAÇ GECESİ NE OLDU?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Peygamber efendimiz (S.A.V) bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Yani miladi takvim ile kıyaslarsak 4 Mayısın gündüzü oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27.gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır.