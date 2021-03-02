Diyanet takvimi 2021: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Miraç gecesi ne oldu? İşte detaylar

Miraç Kandili ne zaman? Müslümanların her yıl heyecanla beklediği mukaddes üç aylar 13 Şubat'ta başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 18 Şubat'ta idrak edildi. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili için ise geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, dualarla idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Miraç gecesi ne oldu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 21:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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