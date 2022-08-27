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Haberler Galeri Antalya’da şoke eden olay! “Hırsız var” diye bağırdı mahalleyi sokağa döktü gerçek bambaşka çıktı

Antalya’da şoke eden olay! “Hırsız var” diye bağırdı mahalleyi sokağa döktü gerçek bambaşka çıktı

Antalya'da aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşıldığı için öldüresiye dövüldü. Çöp atmaya çıkan bir kadın şahsın hırsız olduğunu düşünerek 'hırsız var' diye bağırınca ortalık birbirine girdi. Şarhoş adam, kadının susması için üzerine gidince, alkollü şahıs öldüresiye dövüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 27.08.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 13:30
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Antalya’da şoke eden olay! “Hırsız var” diye bağırdı mahalleyi sokağa döktü gerçek bambaşka çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu.İşyerinin üst katında ikamet eden ve çöp dökmeye inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu düşünerek "hırsız var" diye bağırınca ortalık karıştı.

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Antalya’da şoke eden olay! “Hırsız var” diye bağırdı mahalleyi sokağa döktü gerçek bambaşka çıktı

Alkollü şahıs, kadının susması için yanına doğru koşunca araya vatandaşlar girerken, kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi alkollü şahsı yumrukladı.

ANTALYA'DA ŞOKE EDEN OLAY! VİDEO

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Antalya’da şoke eden olay! “Hırsız var” diye bağırdı mahalleyi sokağa döktü gerçek bambaşka çıktı

İlginç olay, Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan bir işyerinin kapısına gelip ve aldığı alkolün etkisiyle tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan bir kişi derdini anlatamayınca kadının yakını tarafından darp edildi.

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Antalya’da şoke eden olay! “Hırsız var” diye bağırdı mahalleyi sokağa döktü gerçek bambaşka çıktı

Alkollü şahıs, işyerinin kapısına tuvaletini yaparken işyerinin üzerinde ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, alkollü şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek "hırsız var" diye bağırdı.

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Antalya’da şoke eden olay! “Hırsız var” diye bağırdı mahalleyi sokağa döktü gerçek bambaşka çıktı

Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs susması için kadına doğru koşarken, bazı işyeri ve evlerden çıkan vatandaşlar duruma müdahale etti.