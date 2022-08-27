Antalya’da şoke eden olay! “Hırsız var” diye bağırdı mahalleyi sokağa döktü gerçek bambaşka çıktı

Antalya'da aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşıldığı için öldüresiye dövüldü. Çöp atmaya çıkan bir kadın şahsın hırsız olduğunu düşünerek 'hırsız var' diye bağırınca ortalık birbirine girdi. Şarhoş adam, kadının susması için üzerine gidince, alkollü şahıs öldüresiye dövüldü.