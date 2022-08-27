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Antalya’da caretta caretta saldırısı! Rus uyruklu kadın dehşeti yaşadı!

Antalya'da denize giren Rus uyruklu kadın, caretta caretta tarafından kalçasından ve elinden ısırıldı. İki yerinden ısırılan kadının kalçası boylu boyunca morardı. Plajın yaklaşık 5-10 metre açıklarında dolaşan caretta caretta vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, 11 kişinin daha saldırıya mağruz kaldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 13:53
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Antalya’da caretta caretta saldırısı! Rus uyruklu kadın dehşeti yaşadı!

Antalya'nın Güzeolaba Mahallesinde yaşayan 64 yaşındaki Rus uyruklu Liidia Bazarova, arkadaşıyla birlikte 2 gün önce sabah saatlerinde denize gitti. Örnekköy sahilinin halk plajı bölümünden denize giren Bazarova, bir süre yüzdü ve dönüşe geçti. Kıyıya doğru yaklaştığında sırt üstü yüzmeye başlayan Bazarova'nın kalçasını caretta caretta ısırdı.

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Antalya’da caretta caretta saldırısı! Rus uyruklu kadın dehşeti yaşadı!

Neye uğradığını şaşıran kadının çabalamasının ardından caretta, bu kez ilk yerin üst noktasını ısırdı. Kadının yardımına ise cankurtaran Mustafa Sarı koştu. Caretta caretta Bazarova'yı, bırakırken bu kez cankurtaranın omzunu ısırdı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından caretta caretta korkarak bölgeden uzaklaştı.

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Antalya’da caretta caretta saldırısı! Rus uyruklu kadın dehşeti yaşadı!

Yakınlarının yardımıyla eve giden Bazarova, daha sonra yakındaki bir hastaneye götürüldü. İlaç ve krem verilen kadının kalçası ise boylu boyunca morardı. Caretta carettanın ısırdığı yerlerde ise diş izlerinin olduğu görüldü.

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Antalya’da caretta caretta saldırısı! Rus uyruklu kadın dehşeti yaşadı!

11 KİŞİ SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Plajın yaklaşık 5-10 metre açıklarında dolaşan caretta caretta ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Platform üzerinden elini ve ayaklarını suya uzatan vatandaşların hareketlerine caretta carettanın hareketlendiği ve yaklaştığı anlar kaydedildi.

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Antalya’da caretta caretta saldırısı! Rus uyruklu kadın dehşeti yaşadı!

Öte yandan bölgede son 15 gün içinde yaklaşık 11 kişinin caretta caretta saldırısına maruz kaldığı öğrenildi.