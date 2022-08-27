27 Ağustos 2022, Cumartesi
Antalya’da caretta caretta saldırısı! Rus uyruklu kadın dehşeti yaşadı!
Antalya'da denize giren Rus uyruklu kadın, caretta caretta tarafından kalçasından ve elinden ısırıldı. İki yerinden ısırılan kadının kalçası boylu boyunca morardı. Plajın yaklaşık 5-10 metre açıklarında dolaşan caretta caretta vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, 11 kişinin daha saldırıya mağruz kaldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.08.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 13:53
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