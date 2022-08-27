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1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

Düzce'de, Yasemin Nuran Açık'ın 1 tam ve 1 yarım Vosvos'u kullanarak yaptırdığı karavan, ilgi odağı oldu. Açık, "Klasik araçları çok seviyorum. Bu benim 3. Vosvos'um. Kamp hayatı, doğayı ve denizi sevdiğimiz için karavan gibi tasarladık" dedi. İşte "pembe aşk" adını verdiği o araç...

AA
Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 11:03
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1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

Düzce'de yaşayan klasik araç tutkunu Yasemin Nuran Açık, tasarladığı pembe renkli arabasıyla çevresinde ilgi odağı oluyor.

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1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

Kamp hayatını seven Açık, kendisine ait Vosvos'un arkasına yarım Vosvos'tan bagaj yaptırdı.

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1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

Yarım Vosvos'u çeki demiriyle kendi aracına bağlayan Açık, yarım kısmın üzerine çadır koydurdu ve aracın ön kısmındaki bagaj içine de portatif masa yaptırdı.

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1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

Pembe renkli tam ve yarım Vosvos, 3 kişinin rahatça konaklayacağı yaşam alanı haline getirildi.

1 TAM 1 YARIM VOSVOS İLE KARAVAN YAPTI / VİDEO

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1 tam 1 yarım Vosvos arabayı birleştirip karavan yaptı! Son hali görenleri hayran bıraktı

Yasemin Nuran Açık, araçlarına "pembe aşk" adını verdiklerini belirterek, "Türkiye'de aslında bu tek. Klasik otomobillerde 1,5 Vosvos. Tek bir Vosvos değil. Arkada yarım kasa kısmını daha çok depolama için kullandık." dedi.