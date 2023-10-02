Antalya’da silahlı saldırgan taksi sürücüsüne dehşeti yaşattı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

"BEN DE İKİ ÇOCUK BABASI OLDUĞUMU SÖYLEYEREK, 'BENİ NEDEN ÖLDÜRECEKSİN?' DEDİM"

Antalya'da 13 yıldır taksici olarak görev yaptığını belirten Ahmet Er (40), "Dün akşam gece yarısı bir arkadaş arabamıza bindi, ilk önce sağa sola devam et dedi. Önce Eğitim Araştırma Hastanesinin oraya, sonra da Çallı Kavşağı'na kadar gittik. Ben nereye gideceğimizi sordum. Ben bir yandan da şahsın ne yaptığına bakıyordum. Sürekli telefona bakarak mesaj yazıyordu. Bir süre sonra bana 'Sür lan diyorum sana' diyerek konuştu. Çallı Kavşağı'na geldiğimizde ise 'Senin derdin para mı?' diyerek bana 95 TL para verdi. Ben 95 TL aldım, 'Burada mı inmek istiyorsun' dedim. Parayı verdikten sonra olay beni kaçırmaya, gasp etmeye girer. Bana 'Kendini öldürtmek mi istiyorsun' dedi. Ben de iki çocuk babası olduğumu söyleyerek, 'Beni neden öldüreceksin?' dedim. Bunu der demez silahını belinden çıkardı, mermiyi namluya sürdü ve bana doğrulttu" dedi.