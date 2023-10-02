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Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan'a acı veda! Şehit babaya son bakış
Kayseri'de, teröristler tarafından öldürülüp aracı gasbedilerek Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan 1 çocuk babası veteriner Mikail Bozlağan, toprağa verildi. Cenazede şehidin tabutuna sarılan annesi Fatma ve eşi Eda Nur yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 02.10.2023 18:04Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 18:04