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Haberler Galeri Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan'a acı veda! Şehit babaya son bakış

Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan'a acı veda! Şehit babaya son bakış

Kayseri'de, teröristler tarafından öldürülüp aracı gasbedilerek Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan 1 çocuk babası veteriner Mikail Bozlağan, toprağa verildi. Cenazede şehidin tabutuna sarılan annesi Fatma ve eşi Eda Nur yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 02.10.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 18:04
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Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan’a acı veda! Şehit babaya son bakış

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana geldi. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu.

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Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan’a acı veda! Şehit babaya son bakış

Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan’a acı veda! Şehit babaya son bakış

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi.

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Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan’a acı veda! Şehit babaya son bakış

Teröristlerin 2 gün önceki akşam Bozlağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

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Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan’a acı veda! Şehit babaya son bakış

Bozlağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mikail Bozlağan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşı Camii'ne getirildi. Bozlağan için burada tören düzenlendi.