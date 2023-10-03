İzmir'de kadın cinayeti! Polis memuru eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru A.E.Ö., sokakta karşılaşınca tartıştığı eski sevgilisi Elvin Özütaştan ile erkek arkadaşı Fehmi Kaan B.'ye, tabancayla kurşun yağdırdı. Vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özütaştan hayatına kaybederken, eski milli yüzücü olduğu belirtilen Fehmi Kaan B. ise tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan A.E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 03.10.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 06:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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