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İzmir'de kadın cinayeti! Polis memuru eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru A.E.Ö., sokakta karşılaşınca tartıştığı eski sevgilisi Elvin Özütaştan ile erkek arkadaşı Fehmi Kaan B.'ye, tabancayla kurşun yağdırdı. Vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özütaştan hayatına kaybederken, eski milli yüzücü olduğu belirtilen Fehmi Kaan B. ise tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan A.E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 03.10.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 06:52
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İzmir’de kadın cinayeti! Polis memuru eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi olan bir kadın silahla vurularak öldürüldü, erkek arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İzmir’de kadın cinayeti! Polis memuru eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta yürüyen Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46) bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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İzmir’de kadın cinayeti! Polis memuru eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İzmir’de kadın cinayeti! Polis memuru eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İzmir’de kadın cinayeti! Polis memuru eski sevgilisi ile erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özütaştan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.