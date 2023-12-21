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Haberler Galeri Müge Anlı'yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı

Müge Anlı'yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı

33 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, gözü yaşlı bir şekilde soluğu Müge Anlı ve Tatlı Sert programında aldı. Aile, 150 bin TL ile kaybolan genç adamın eski eşiyle uzun bir süredir sorun yaşadığını ifade etti. Kayıp şahsın arama çalışamaları devam ederken, tüm şüphe okları Mustafa'nın eşi Bengül'e çevrildi. Bengül'ün Mustafa'nın kaybolduğu gün alacak defteri ile kendilerini ziyaret ettiğini ve borçalarını toplamaya çalıştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 16:22
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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu’nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya devam ediyor, cinayetler aydınlatılıyor. Programın bu haftaki bölümünde 3 çocuk babası 33 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nun 3 Aralık Çarşamba günü ortadan kaybolması üzerinde duruldu.

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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu’nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı

"YABANCI BİR ADAM VARDI"

Olay günü öğlen 13:30 gibi eski eşi Bengül Güvenç'in evine giden Mustafa Hakkulu, araba ile çocuklarını berbere bıraktıktan sonra 120 bin TL borç verdiği oto elektrikçi arkadaşı Yüksel'i arayarak borcu 150 bin TL olarak vermesini istedi. Bu parayı fazlası ile ödeyeceğini belirten Mustafa'ya Yüksel 150 bin TL nakit para verdiğini iddia etti. Yüksel'in çalışanı Mustafa'nın parayı almaya başka bir araç ile gelidiğini ifade ederek, yanında da yabancı bir adam olduğunu belirtti.

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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu’nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı

Para alışverişinin ardından çocukları berberden alan Mustafa'nın araç içerisinde telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Konuşmayı duyan Mustafa'nın 8 yaşındaki çocuğu, babasının telefondaki kişiye "Gel beni Mansurlu yolundan al" dediğini söyledi. Mustafa'nın bu görüşmenin ardından akrabası Mehmet Karagöz ile görüştüğü de tespit edildi. Mehmet Karagöz'ün 'Alkol al gel. İçelim' dediği ortaya çıktı.Bu görüşmenin ardından da Mustafa'nın 16:00 sularında çocuklarını eski eşinin evine bıraktığı belirlendi.

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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu’nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı

YOLDA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Bir daha haber alınamayan genç adamın ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi. Saat 19:00 civarında Mustafa'nın aracı Kozan-Mansurlu yolunda terk edilmiş halde bulundu. Jandarma, özel eğitimli köpekler ve arama ekipleri tarafından Mustafa Hakkulu'yu bölgede arandı.

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Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu’nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı

Kayıp adamın annesi Zühre Hakkulu, canlı yayında oğluna olan özlem ve endişesini gözyaşları içinde dile getirerek ona seslendi. Eşi Bengül ise Mustafa'nın başka biriyle görüştüğünü ve bu nedenle kaybolmuş olabileceğini iddia etti.