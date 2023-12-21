HaberlerGaleriMüge Anlı'yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı'yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı
33 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, gözü yaşlı bir şekilde soluğu Müge Anlı ve Tatlı Sert programında aldı. Aile, 150 bin TL ile kaybolan genç adamın eski eşiyle uzun bir süredir sorun yaşadığını ifade etti. Kayıp şahsın arama çalışamaları devam ederken, tüm şüphe okları Mustafa'nın eşi Bengül'e çevrildi. Bengül'ün Mustafa'nın kaybolduğu gün alacak defteri ile kendilerini ziyaret ettiğini ve borçalarını toplamaya çalıştığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:22Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 16:22