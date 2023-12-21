Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu’nun kaybolduğu gün bakın ne yapmış | Görüntüler ortaya çıktı

"YABANCI BİR ADAM VARDI"

Olay günü öğlen 13:30 gibi eski eşi Bengül Güvenç'in evine giden Mustafa Hakkulu, araba ile çocuklarını berbere bıraktıktan sonra 120 bin TL borç verdiği oto elektrikçi arkadaşı Yüksel'i arayarak borcu 150 bin TL olarak vermesini istedi. Bu parayı fazlası ile ödeyeceğini belirten Mustafa'ya Yüksel 150 bin TL nakit para verdiğini iddia etti. Yüksel'in çalışanı Mustafa'nın parayı almaya başka bir araç ile gelidiğini ifade ederek, yanında da yabancı bir adam olduğunu belirtti.