Antalya'da korkutan yangın! Teknelere sıçradı
Antalya'da Aksu Çayı kenarında ot yangını olarak çıkan, önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçrayan yangın, 3 saat sonra kontrol altında alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.
Giriş Tarihi: 23.09.2023
16:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
16:22
Antalya'da aksu çayı kenarındaki otluk alanda çıkan yangın önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçradı. rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına onlarca arazöz ve itfaiye ile karadan, 2 helikopter 2 uçak ile havadan müdahale sürüyor.
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Aksu ilçesi Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, önce bir seraya, ardından da bakım yapılan teknelere sıçradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ot yangınına vatandaşlar ve sivil polisler ellerindeki ağaç dalları ve bezlerle müdahale etmeye çalıştı.
Ekiplerin yanan teknelere ve seraya müdahalesi sırasında rüzgarın etkisiyle alevler, yol kenarındaki palmiye ağaçlarından ormana sıçradı. 5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır inşa edilen çardakların arkasındaki ormandaki yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.
Yangına müdahale için çevre ilçelerden de Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Sık ağaçların bulunduğu alana karadan müdahale güçleşince 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan da müdahale başladı.