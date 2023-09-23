23 Eylül 2023, Cumartesi
Kararan tencere altları tarih olacak! Temizlik hastalarının gizli sırrı ifşa oldu! Elmas parlaklığı için 1 dakikalık reçete....
Mutfak kazaları herkesin başına gelebilecek türden, istenmeyen durumlar arasında yer alır. Özellikle ocağın altını kapatmayı unutarak ya da yemek kaynamaya devam ederken başka işlerle meşgul olurken ocakta unutulan yemekler, zaman zaman tencere altlarının yanmasına neden olabilir. Bu durumda, tencere altlarında oluşan yanık lekeleri temizlemek oldukça zorlu bir iş gibi görünebilir. Ancak temizlik hastalarının gizli sırrı açığa çıktı.
Giriş Tarihi: 23.09.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 16:34
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