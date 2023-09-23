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Kararan tencere altları tarih olacak! Temizlik hastalarının gizli sırrı ifşa oldu! Elmas parlaklığı için 1 dakikalık reçete....

Mutfak kazaları herkesin başına gelebilecek türden, istenmeyen durumlar arasında yer alır. Özellikle ocağın altını kapatmayı unutarak ya da yemek kaynamaya devam ederken başka işlerle meşgul olurken ocakta unutulan yemekler, zaman zaman tencere altlarının yanmasına neden olabilir. Bu durumda, tencere altlarında oluşan yanık lekeleri temizlemek oldukça zorlu bir iş gibi görünebilir. Ancak temizlik hastalarının gizli sırrı açığa çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 16:34
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Kararan tencere altları tarih olacak! Temizlik hastalarının gizli sırrı ifşa oldu! Elmas parlaklığı için 1 dakikalık reçete....

Mutfakta yemek yaparken yaşanan istenmeyen durumlar, özellikle yanmış tencere altları gibi sorunlar, pek çok ev sahibini endişelendiren ve can sıkıcı hale getiren durumlar arasında yer alır. Yanmış tencere altları, genellikle sık kullanılan tencerelerin dış görünümünü kötüleştirir ve çöpe atma düşüncesi bile üzebilir. Ancak tencere temizleme konusunda aslında çok basit ve etkili yöntemler mevcut. İşte detayları...

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Kararan tencere altları tarih olacak! Temizlik hastalarının gizli sırrı ifşa oldu! Elmas parlaklığı için 1 dakikalık reçete....

YANMIŞ TENCERE DERDİNDEN KURTULUN

Yemek yapmak oldukça marifet isteyen bir iştir. Çoğu kişi yemek yapmaktan çekinir. Bunun en büyük nedeni mutfakta yaşanan kazalardan dolayı. Bazen dalgınlık ya da başka işlerle uğraşmaktan dolayı ocakta yemekler unutulabiliyor. Bu durumlarda hem tencerenizin altı hem de yemeğiniz yanar. Ev hanımlarının en çok korktuğu durum olan tencere yanıkları geçmesi zor lekelerdir. Ancak bu yöntemi duyunca 'Neden bunu daha önce denemedim' diyeceksiniz. Bu basit yöntemle yanmış tencere altları elmas gibi parlayacak. Hazırsanız restoranların sır gibi sakladığı yöntemi açıklıyoruz!

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Kararan tencere altları tarih olacak! Temizlik hastalarının gizli sırrı ifşa oldu! Elmas parlaklığı için 1 dakikalık reçete....

TENCERE ALTLARINI ELMAS GİBİ PARLATIN

Herkesin çözümünü merak ettiği o yöntemi açıklıyoruz. Tencereniz bu tarif ile pırıl pırıl olacak. İlk olarak yanmış tencerenizi boş bir ocakta ısıtın. Ardından altına yağ sökücü sıkın ve bir bezle güzelce silin. Anında etkisini gösteren bu yöntemin etkisini görünce gözlerinize inanamayacaksınız.

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Kararan tencere altları tarih olacak! Temizlik hastalarının gizli sırrı ifşa oldu! Elmas parlaklığı için 1 dakikalık reçete....

DİBİ TUTAN TENCERE ALTI NASIL TEMİZLENİR?

Sizler için diğer temizle formüllerini de araştırdık. Dibi tutan tencere altlarını bu pratik yöntemlerle pırıl pırıl yapacaksınız. İşte hayatınızı kolaylaştıracak o yöntemler;

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Kararan tencere altları tarih olacak! Temizlik hastalarının gizli sırrı ifşa oldu! Elmas parlaklığı için 1 dakikalık reçete....

1- BULAŞIK DETERJANI

Tenceredeki yanık lekelerini geçirmek için, lekelerin üzerini geçecek şekilde suyla doldurun. İçerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin. Bu şekilde orta ateşte suyu kaynatın. Kaynama işleminden sonra ocağı kapatın ve 1 gece bu şekilde bekletin. Bekletme işleminin ardından tenceredeki suyu dökün ve tahta kaşık yardımıyla yanık kısımlarını kazıyın. Yanık lekelerinin tamamen temizlendiğinden emin olduktan sonra, tencereye 1 su bardağı karbonat ekleyin. Üzerine temiz su ilave edin ve tencereyi bu şekilde bir gece daha bekletin. Ertesi gün tencereyi tamamen temizleyerek kullanabilirsiniz.