Kararan tencere altları tarih olacak! Temizlik hastalarının gizli sırrı ifşa oldu! Elmas parlaklığı için 1 dakikalık reçete....

YANMIŞ TENCERE DERDİNDEN KURTULUN

Yemek yapmak oldukça marifet isteyen bir iştir. Çoğu kişi yemek yapmaktan çekinir. Bunun en büyük nedeni mutfakta yaşanan kazalardan dolayı. Bazen dalgınlık ya da başka işlerle uğraşmaktan dolayı ocakta yemekler unutulabiliyor. Bu durumlarda hem tencerenizin altı hem de yemeğiniz yanar. Ev hanımlarının en çok korktuğu durum olan tencere yanıkları geçmesi zor lekelerdir. Ancak bu yöntemi duyunca 'Neden bunu daha önce denemedim' diyeceksiniz. Bu basit yöntemle yanmış tencere altları elmas gibi parlayacak. Hazırsanız restoranların sır gibi sakladığı yöntemi açıklıyoruz!