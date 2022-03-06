600 gram dünyaya geldi: 114 gün sonra ilk kavuşma

"BEBEK ANNE KARNINDA ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Prof. Dr. Namık Demir, Deniz Mersin'in yüksek tansiyonla mücadele ederken hamile kaldığını ve yüksek doz ilaç kullandığını belirterek, bundan sonraki süreci şöyle anlattı:

"Anne adayımız gebeliğin 20. haftasında Covid geçiriyor. Gebeliği sırasında yapılan incelemelerde son adet tarihine göre 24 haftalık gebeliği olması gerekirken gebenin bebeğinin gelişiminin 1 ay geri kaldığı görülüyor. Göbek kordonunda diastol sonu akım kayıpları olan bebeğin anne karnında ölebileceği söylenmiş. Bunun üzerine hastanemize başvuran gebenin muayenesinde bebeğin gelişim geriliğinin kullandığı tansiyon düşürücü ilaçların yüksek dozda olmasına, aspirin kullanımına ve geçirdiği Covid-19'a bağlı olabileceği düşünüldü...