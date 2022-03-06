06 Mart 2022, Pazar
600 gram dünyaya geldi: 114 gün sonra ilk kavuşma
İzmir'de Deniz Mersin adlı kadın hamileyken koronavirüs atlattı ve aldığı tansiyon düşürücü ilaçlar sebebiyle bebeğinde gelişme geriliği oldu. Mersin, 28 haftalıkken 660 gram olarak dünyaya getirdiği minik kızına, kuvözde tutulduktan 114 gün sonra sarıldı. 3 kilo 160 grama ulaşan kızına ilk defa yoğun bakımdan çıktığı gün dokunduğunu dile getiren anne, "Bu mutluluğu anlatacak söz olabilir mi? Aylar sonra evimize ellerim dolu dönüyorum. Tüm doktorlarıma, hemşirelere minnettarım, hepsine sonsuz teşekkürler" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 06.03.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 12:04
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10