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600 gram dünyaya geldi: 114 gün sonra ilk kavuşma

İzmir'de Deniz Mersin adlı kadın hamileyken koronavirüs atlattı ve aldığı tansiyon düşürücü ilaçlar sebebiyle bebeğinde gelişme geriliği oldu. Mersin, 28 haftalıkken 660 gram olarak dünyaya getirdiği minik kızına, kuvözde tutulduktan 114 gün sonra sarıldı. 3 kilo 160 grama ulaşan kızına ilk defa yoğun bakımdan çıktığı gün dokunduğunu dile getiren anne, "Bu mutluluğu anlatacak söz olabilir mi? Aylar sonra evimize ellerim dolu dönüyorum. Tüm doktorlarıma, hemşirelere minnettarım, hepsine sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 06.03.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 12:04
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600 gram dünyaya geldi: 114 gün sonra ilk kavuşma

İzmir Kent Hastanesi'nde hem doğum öncesi hem de doğum sonrası gerçekleştirilen multisipliner ekip çalışması, bebeğinin kokusunu alamadan kaybedeceği korkusuyla kabusu yaşayan 36 yaşındaki Deniz Mersin ile 34 yaşındaki İlkhan Mersin çiftine sevinçlerin en güzelini yaşattı. Tansiyon hastası olan Deniz Mersin, hamile kaldıktan sonra bir özel hastanede kadın doğum uzmanının takibine alındı. Yüksek tansiyon sebebiyle ilaç kullanan Mersin, hamileliğinin 20. haftasında koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı.

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600 gram dünyaya geldi: 114 gün sonra ilk kavuşma

"HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN…"

Kovid yüzünden ultrason tetkiki ertelendi, 22. haftada yapıldı. Bu tetkikte bebeğin beslenmesinde ve oksijen almasında sıkıntı yaşadığı belirlendi. Mersin'in gebeliğini takip eden doktoru, 26. haftada bebeği alacağını, her şeye hazırlıklı olmalarını söyledi. 28 haftadan küçük bebeklerin yaşama şansının yok denecek kadar az olması gerçeği üzerine büyük üzüntü ve korku yaşayan çift arayış içine girdi. Anne adayı öneriler üzerine İzmir Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı (riskli gebelik) Prof. Dr. Namık Demir'e başvurdu.

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600 gram dünyaya geldi: 114 gün sonra ilk kavuşma

"BEBEK ANNE KARNINDA ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Prof. Dr. Namık Demir, Deniz Mersin'in yüksek tansiyonla mücadele ederken hamile kaldığını ve yüksek doz ilaç kullandığını belirterek, bundan sonraki süreci şöyle anlattı:

"Anne adayımız gebeliğin 20. haftasında Covid geçiriyor. Gebeliği sırasında yapılan incelemelerde son adet tarihine göre 24 haftalık gebeliği olması gerekirken gebenin bebeğinin gelişiminin 1 ay geri kaldığı görülüyor. Göbek kordonunda diastol sonu akım kayıpları olan bebeğin anne karnında ölebileceği söylenmiş. Bunun üzerine hastanemize başvuran gebenin muayenesinde bebeğin gelişim geriliğinin kullandığı tansiyon düşürücü ilaçların yüksek dozda olmasına, aspirin kullanımına ve geçirdiği Covid-19'a bağlı olabileceği düşünüldü...

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600 gram dünyaya geldi: 114 gün sonra ilk kavuşma

GEBELİĞİN SONLANDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

22 haftalıkken 2 hafta geri kalmaya başlayan bebeğin göbek kordonundaki diastol sonu ters akımları Kardiyoloji Uzmanımız Doç. Dr. Murat Tümüklü ile yaptığımız değerlendirmelerden sonra yeniden düzenlenmesinden sonra düzeldi. Sadece diastol sonu akım kaybına dönüştü. 3-4 günde bir bebeğin gelişimi izlenmeye başlandı. 28+3 gebelik haftasına dek izlenen bebekte yavaş da olsa devam eden fetal gelişimin durduğunun saptanması üzerine gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi...

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600 gram dünyaya geldi: 114 gün sonra ilk kavuşma

18 Ekim 2021 tarihinde Deniz Mersin 660 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarımız Dr. Abbasgulu Baghirov ve Dr. Anıl Chousen'e teslim ettik. Bebek yeni doğan yoğun bakımda kuvöze alındı."