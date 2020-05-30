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Antalya’da köpekli aileye saldıran kedi, hem korkuttu hem güldürdü
Antalya'da köpekli bir aile oturdukları sitede bulunan ve yavruları olan kedinin saldırısına uğradı. Bir anda ortaya çıkıp iki kişinin ve köpeğin üzerine çullanan kedinin saldırısından korunabilmek için uzun süre mücadele eden çift, çok zor anlar yaşadı. O saldırı ve mücadele anları an be an güvenlik kameralarına yansıdı.