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Haberler Galeri Antalya'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı - Yeni görüntüler

Antalya'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı - Yeni görüntüler

Son dakika haberi... İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor. Bölgeden en yeni görüntüler ve son detaylar haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2021 23:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 00:09
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Antalya’da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı - Yeni görüntüler

Gece 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle kara yolları ekipleri Akseki ve Alacabel mevkiinde harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya’da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı - Yeni görüntüler

Ekipler aralıklarla yolun trafiğe kapanmaması için yol kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

HABERİN VİDEOSU

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Antalya’da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı - Yeni görüntüler

Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştığı gözlemlendi.

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Antalya’da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı - Yeni görüntüler

Bölgeden yeni görüntüler...

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Antalya’da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı - Yeni görüntüler

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