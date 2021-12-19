Antalya'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye ulaştı - Yeni görüntüler

Son dakika haberi... İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor. Bölgeden en yeni görüntüler ve son detaylar haberimizde...

İHA Giriş Tarihi: 19.12.2021 23:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 00:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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