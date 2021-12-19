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Antalya'da kar kalınlığı 1,5 metre ulaştı

İHA
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Giriş: 19.12.2021 23:58
Güncelleme:20.12.2021 00:01
Son dakika haberi... Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Karayolları ekipleri yolun trafiğe açık tutmak için yoğun şekilde çalışma sürdürdü.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Dün gece 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Yolun trafiğe kapanmaması için yol kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor.

Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

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