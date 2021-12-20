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Haberler Galeri Mevlana'dan esinlendi kızına adını verdi! Dünyaca ünlü sanatçıyla ilgili gerçek Milyoner'de ortaya çıktı

Mevlana'dan esinlendi kızına adını verdi! Dünyaca ünlü sanatçıyla ilgili gerçek Milyoner'de ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı bir kez daha milyonları ekranlara kitlemeyi başardı. Yarışmaya Mevlana Celaleddin-i Rumi hakkında sorulan soru damga vururken yarışmacı çift cevap hakkıyla soruyu geçmeyi başardı. 50.000 değerindeki soru sosyal medyada gündem olurken sorunun cevabı çoğu izleyiciyi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 01:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 01:11
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Mevlana’dan esinlendi kızına adını verdi! Dünyaca ünlü sanatçıyla ilgili gerçek Milyoner’de ortaya çıktı
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mevlana’dan esinlendi kızına adını verdi! Dünyaca ünlü sanatçıyla ilgili gerçek Milyoner’de ortaya çıktı
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Mevlana’dan esinlendi kızına adını verdi! Dünyaca ünlü sanatçıyla ilgili gerçek Milyoner’de ortaya çıktı

Milyoner'de Mevlana hakkında çıkan soruya çift cevap hakkını kullanarak yanıt veren yarışmacı geceye damga vurdu.

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Mevlana’dan esinlendi kızına adını verdi! Dünyaca ünlü sanatçıyla ilgili gerçek Milyoner’de ortaya çıktı
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  • 247
Mevlana’dan esinlendi kızına adını verdi! Dünyaca ünlü sanatçıyla ilgili gerçek Milyoner’de ortaya çıktı