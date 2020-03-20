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Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı

Antalya'da kameralar ilginç bir olay kaydetti. Kaza yapan midibüs durağa doğru sürüklenmeye başladı. O sırada durakta oturan vatandaşın yaptıkları 'bu kadarına da pes' dedirtti. Midibüs üzerine gelirken kılını bile kıpırdatmayan vatandaş elini cebinden bile çıkartmadı. Kaza anı ve durakta bekleyen yolcunun sakinliği güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 17:55
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Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı

Kaza Serik ilçesi Orta Mahalle'de İşler Caddesi kavşağında meydana geldi.

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Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı

Plakası tespit edilemeyen bir otomobil kavşakta seyir halindeki sürücüsü belli olmayan 07 C 82531 plakalı midübüse çarptı.

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Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrilip yolda yaklaşık 50 metre sürüklendi.

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Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı

Boş olan midibüs bir otobüs durağına metreler kala durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşup araçtaki sürücüyü çıkarttı.

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Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı

Sürücü kazadan yara almaktan kurtulurken, durakta bekleyen bir yolcunun yaşananlara rağmen yerinden bile kalkmaması dikkat çekti.