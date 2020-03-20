Antalya'da ilginç olay! Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti! Kılını bile kıpırdatmadı

Antalya'da kameralar ilginç bir olay kaydetti. Kaza yapan midibüs durağa doğru sürüklenmeye başladı. O sırada durakta oturan vatandaşın yaptıkları 'bu kadarına da pes' dedirtti. Midibüs üzerine gelirken kılını bile kıpırdatmayan vatandaş elini cebinden bile çıkartmadı. Kaza anı ve durakta bekleyen yolcunun sakinliği güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 17:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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