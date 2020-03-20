Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, idrak edilecek. "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 18:03
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir? İşte detaylar...
2020 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesinden alınan bilgiye göre, 2020 yılında Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Peygamber efendimiz (S.A.V) bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Yani miladi takvim ile kıyaslarsak 4 Mayısın gündüzü oruç tutmuş, gecesinde ise namaz kılmıştır. Bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde ise 27.gününde tutulmasını destekleyici bilgiler yer almaktadır.
"Receb'in yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için (Allah Teâlâ) altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Cebrâil -aleyhisselâm-'ın Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üzerine peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür." (Gunye 1/182)
Yine Ebû Hüreyre ve Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anhümâ- bildirmişlerdir; Rasûlullah -s.a.v- Efendimiz buyuruyorlar: