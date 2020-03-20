Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir?

Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, idrak edilecek. "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 18:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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