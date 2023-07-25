İnternette tanıştı hayatı karardı! 15 yaşında cinsel istismara istismara uğradı | Mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

"SOSYAL MEDYADAN ATTIĞI İSTEK HAYATINI KARARTTI"

Üniversite öğrencisi Sena K, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 16 yaşındayken yaşadığı cinsel istismar saldırısı ile ilgili şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde sosyal medya hesabında sevdiği bir sanatçının hesabını takip ederken orada herkese istek attığını belirten Sena K. "Orada M.E.K.'ya da istek attım. Bana cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Ben de ona 15 yaşımdayım dedim. Bana fark etmez dedi. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlarım da konuşma dediler. Aradan bir yıl gibi zaman geçti. Bana cinsel içerikli mesajlar attığı için özür diledi. Daha sonra tekrar benimle iletişim kurdu. Resimler istedi ben de ona attım. Sanık o fotoğraflarla beni evine çağırdı. Resimlerimi aileme ve arkadaşlarıma atmakla tehdit etti. Ben de korktuğum için gittim. Telefonumu istedi. Telefonumu vermedim ancak zorla elimden aldı. Şifremi sordu. Şifremi vermeyince yere fırlattı, camı kırıldı. Telefonumun şifresini vermedim diye kendisiyle cinsel ilişkiye girmedim diye beni dövdü, kafama vurdu, saçımı çekti, yastıkla boğmaya çalıştı. Ben o an telefonumu alıp kaçmak istedim ancak kendisi izin vermedi. Beni cinsel ilişkiye zorladı. Onun dediklerini yapmak zorunda kaldım." diyerek cinsel istismara uğradığını iddia etti.