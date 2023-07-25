İnternette tanıştı hayatı karardı! 15 yaşında cinsel istismara istismara uğradı | Mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
İstanbul'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Sena K., 4 yıl önce henüz 15 yaşındayken uğradığı cinsel istismar için hukuk savaşı veriyor. Konuşan Sena K., "O süreçte ailece korana olduk, babamı kaybettim. Zaten kötü durumdaydım bir de bununla uğraşamadım. Şimdi o kişi, elini kolunu sallayarak geziyor. Ben ise her gün intihar etmeyi düşünüyorum. Hayatım mahvoldu" dedi.
Giriş Tarihi: 25.07.2023
07:32
Sena K., 4 yıl önce dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un sosyal medya hesabını takibe aldığında başka hesaplara da istek attı. Bunlardan biri olan 23 yaşındaki M.E.K, zamanla küçük kızla cinsel içerikli konuşmalar yaptı. Sena K., kendisinin küçük yaşta olduğunu belirtmesine rağmen M.E.K. tacizlerini sürdürdü. Özür dileyen şüpheli, yaklaşık 1 yıl sonra tekrar iletişim kurdu ve küçük kızın uygunsuz fotoğraflarını elde etti. M.E.K., fotoğrafları ailesine göstermekle tehdit ettiği kızı evine çağırıp cinsel istismarda bulundu, telefonuna el koymaya kalkıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Küçük kız büyük travma yaşadı. Yaşadığı kâbusun ardından babasını da pandemide kaybeden Sena K., 1,5 yıl sonra şikayetçi olup sapığın cezalandırılmasını istedi. M.K.E. hakkında hazırlanan savcılık iddianamesinde, 'Cinsel istismar' suçundan 16 yıl, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun kılma' suçlarından da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki yıl süren davada, cinsel istismar suçunun 19 Haziran 2019'da yaşandığı, şikayetin ise 7 Ocak 2021'e yapıldığı, şikayet süresinin (6 ay) dolduktan sonra şikayetin yapıldığı aktarılarak, kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi. Mahkeme, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığa beraat verdi.
Mahkeme ayrıca Sena K.'nin telefonunun alınmasıyal ilgili 'yağma' suçundan gereğinin takdirinin ifası için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu müzekkeresi yazılmasına karar verdi. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.
SABAH'a konuşan Sena K., "
O süreçte ailece korana olduk, babamı kaybettim. Zaten kötü durumdaydım bir de bununla uğraşamadım. Şimdi o kişi, elini kolunu sallayarak geziyor. Ben ise her gün intihar etmeyi düşünüyorum. Hayatım mahvoldu" dedi.
19 yaşındaki genç kız 3 yıl önce 16 yaşındayken yaşadığı cinsel istismar ve darp iddiasıyla şikayette bulundu. Cumhuriyet savcılığı tarafından şüphelinin, 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezalandırılmasına yönelik iddianame hazırlandı. Ağır cezada görülen davada, mahkeme genç kızın şikayet süresi 6 ayı dolduktan sonra şikayette bulunduğunu belirterek cinsel istismar davasını düşürdü. Diğer yağma iddiası için de bölgedeki mahkemeye başvurulması kararını verdi. Dosya istinaf mahkemesine gitti. "Hakaret, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" davası İstanbul Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
"SOSYAL MEDYADAN ATTIĞI İSTEK HAYATINI KARARTTI"
Üniversite öğrencisi Sena K, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 16 yaşındayken yaşadığı cinsel istismar saldırısı ile ilgili şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde sosyal medya hesabında sevdiği bir sanatçının hesabını takip ederken orada herkese istek attığını belirten Sena K. "Orada M.E.K.'ya da istek attım. Bana cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Ben de ona 15 yaşımdayım dedim. Bana fark etmez dedi. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlarım da konuşma dediler. Aradan bir yıl gibi zaman geçti. Bana cinsel içerikli mesajlar attığı için özür diledi. Daha sonra tekrar benimle iletişim kurdu. Resimler istedi ben de ona attım. Sanık o fotoğraflarla beni evine çağırdı. Resimlerimi aileme ve arkadaşlarıma atmakla tehdit etti. Ben de korktuğum için gittim. Telefonumu istedi. Telefonumu vermedim ancak zorla elimden aldı. Şifremi sordu. Şifremi vermeyince yere fırlattı, camı kırıldı. Telefonumun şifresini vermedim diye kendisiyle cinsel ilişkiye girmedim diye beni dövdü, kafama vurdu, saçımı çekti, yastıkla boğmaya çalıştı. Ben o an telefonumu alıp kaçmak istedim ancak kendisi izin vermedi. Beni cinsel ilişkiye zorladı. Onun dediklerini yapmak zorunda kaldım." diyerek cinsel istismara uğradığını iddia etti.