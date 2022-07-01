01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Antalya’da dehşeti yaşattı! Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti yanına kimseyi yaklaştırmadı

Antalya’da dehşeti yaşattı! Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti yanına kimseyi yaklaştırmadı

Antalya'da bir kişi sokakta tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadının yanına çevredekiler koştu. Ancak cani adam yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra mahallelinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince tedavi için hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 09:07
  • 1
  • 10
Antalya’da dehşeti yaşattı! Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti yanına kimseyi yaklaştırmadı

Antalya'da Özkan G., sokakta tartıştığı ve sevgili oldukları öğrenilen Naciye K.'yı bıçakla boğazından yaraladı. Kanlar içerisinde yerde yatan kadına mahalle sakinleri yardım etmek isterken, Özkan G. bıçak tehdidiyle kimseyi yaklaştırmadı. Çevrede toplananlar vatandaşların artan tepkisi üzerine saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Antalya’da dehşeti yaşattı! Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti yanına kimseyi yaklaştırmadı

Antalya'da yaşanan olay, Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokak üzerinde saat 19.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre Özkan G. ile sevgili olan Naciye K. sokakta oturdukları tartışmaya başladı.

  • 3
  • 10
Antalya’da dehşeti yaşattı! Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti yanına kimseyi yaklaştırmadı

Tartışma sırasında Özkan G., yanında bulunan bıçakla Naciye K.'yı boğaz ve boyun kısmından defalarca yaraladı. Naciye K., bıçak darbeleriyle yere düşerken, sesleri duyan komşular sokağa çıkarak olaya müdahale etmek istedi.

  • 4
  • 10
Antalya’da dehşeti yaşattı! Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti yanına kimseyi yaklaştırmadı

Elinde bıçak bulunan Özkan G., yerde yatan Naciye K.'nın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Apartmandan inen iki kişi, Özkan G.'yi ikna etmeye çalışsa da Naciye K.'nın başını ayaklarının arasına alan Özkan G., bıçakla tehdit ederek kimseyi yaklaştırmadı.

  • 5
  • 10
Antalya’da dehşeti yaşattı! Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti yanına kimseyi yaklaştırmadı

TEPKİLER ARTINCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ve vatandaşların artan tepkisi üzerine Özkan G., yaya olarak kaçtı. Naciye K. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.