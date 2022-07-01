Antalya’da dehşeti yaşattı! Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti yanına kimseyi yaklaştırmadı

Antalya'da bir kişi sokakta tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadının yanına çevredekiler koştu. Ancak cani adam yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra mahallelinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince tedavi için hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.