Buğday tarlalarını kim yakıyor? Sigara izmariti attılar
Dünya ekonomisini derinden etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden stratejik ürün haline gelen buğday tarları yakılıyor. Rekoltenin yüksek olması sevindirdi ancak buğday tarlalarındaki esrarengiz yangınlar herkesi endişelendiriyor.
Giriş Tarihi: 01.07.2022
08:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ı işgal etmesi üzerine dünya yeni bir sürü sorun ile karşılaştı. Sorunlardan biri de gıda sektöründeki üretim ve dağıtım sıkıntısı. Özellikle buğday yokluğu dünyayı tehdit ediyor. Bu yüzden buğday artık stratejik bir ürün halene geldi. Buğday konusundaki her gelişme herkesi çok yakından ilgilendiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Havların ısınması ile birlikte Türkiye'de buğdaylar başak verdi. Birçok yerde hasat da başladı. Rekolte ile ilgili veriler ise herkesi çok sevindirdi. Türkiye'nin kendisine yetecek kadar buğday üretecek. Ancak bu arada gelen bazı haberler herkesi çok üzdü. Özellikle Trakya bölgesinde buğday tarlarındaki yangınlar endişeye neden oldu.
Herkes 'Bu yangınları kim çıkarıyor?", "Kasıt var mı?", "Kötü niyetli insanlar mı tarlaları yakıyor?" ve "Yoksa terör fırsatçılık mı yapıyor" diye soruyor.
Tekirdağ Ergene'deki Misinli ile Ahmetbey mahalleleri arasında önceki akşam saatlerinde saman balyaları yüklü traktör römorkunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede römorku sardı. Havanın rüzgârlı olması nedeniyle alevler kısa sürede ekili buğday tarlalarına sıçradı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 80 dönümde ekili buğday tarlası küle döndü. Jandarma ekipleri tarlada incelemede bulunduktan sonra yangınla ilgili soruşturma başlattı.