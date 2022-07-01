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15 Temmuz gazisi Recep Kara o geceyi unutamıyor: Hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanlığı önünde alçaklar tarafından kolundan vurularak yaralanan 38 yaşındaki Gazi Recep Kara o gece yaşadıklarını unutamıyor. Darbecilerin içinde olduğu tanka tutunup iki kilometre boyunca sürüklendiğini belirten Kara, "Birinde namluya tutunmuştum ve beni o şekilde sürüklediler." dedi.

Giriş Tarihi: 01.07.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 09:00
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15 Temmuz gazisi Recep Kara o geceyi unutamıyor: Hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik

Sağlık Bakanlığı çalışanı olan ve o dönem Ankara Cebeci'de yaşayan 38 yaşındaki Recep Kara, uçak sesleri duyması üzerine ne olduğunu farketmeye çalıştı. Başbakan Binali Yıldırım'ın 'bu bir kalkışma hareketidir' açıklamasını duyan Kara, abdestini alarak dışarı çıktı.

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15 Temmuz gazisi Recep Kara o geceyi unutamıyor: Hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik

DARBECEİLER ÜZERİNE TANK SÜRDÜ

Bir süre sokakta yürüyen Kara, darbecilerin komutasındaki tankı engellemek için önüne geçti. Ancak darbeciler tankı Kara'nın üzerine sürdü. Kara, tutunduğu tanka birlikte 2 kilometre sürüklendi.

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15 Temmuz gazisi Recep Kara o geceyi unutamıyor: Hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik

KOLUNDAN VURULDU

Daha sonra başka bir tankın namlusuna tutunan Kara, hainler tarafından yine sürüklendi. Ardından, tankların üzerine çıkarak engellemeye çalışan Kara, Genelkurmay önünde darbeciler tarafından kolundan vuruldu.

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15 Temmuz gazisi Recep Kara o geceyi unutamıyor: Hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik

'MİLLETİNİZE KURŞUN SIKMAYIN DESEK TE HAİNLER BİZİ DİNLEMEDİ'

Konya Bozkır Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Recep Kara, o gece yaşananları unutamıyor. Kara, "Yaşlısı, genci ellerine Türk bayraklarını alarak darbecilere karşı koyuyordu. Milletinize kurşun sıkmayın desek te hainler bizi dinlemedi.

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15 Temmuz gazisi Recep Kara o geceyi unutamıyor: Hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik

"ORADA GÖRDÜKLERİMİ HALEN UNUTAMAM"

İnsanları bacaklarından vuruyorlardı. Ama o insanlar vurulmalarına rağmen ellerindeki bayrakları bırakmıyordu. Tankın üzerindeyken beni de kolumdan vurdular. Yaralılar birbirlerine yardım ediyordu. Türk bayrağını yaralarına sarıyorlardı. Sonra hastaneye gittiğimizde orada gördüklerimi halen unutamam.