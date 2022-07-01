15 Temmuz gazisi Recep Kara o geceyi unutamıyor: Hainlerin karşısında etten duvar örüp fırsat vermedik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanlığı önünde alçaklar tarafından kolundan vurularak yaralanan 38 yaşındaki Gazi Recep Kara o gece yaşadıklarını unutamıyor. Darbecilerin içinde olduğu tanka tutunup iki kilometre boyunca sürüklendiğini belirten Kara, "Birinde namluya tutunmuştum ve beni o şekilde sürüklediler." dedi.