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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sivas'ta şehre tilki indi! Sivas halkı tilkiyi köfteyle besledi Sivas'ta şehre tilki indi! Sivas halkı tilkiyi köfteyle besledi
Sivas'ta açlıktan şehre inen tilki halkın ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Sivas halkının tilkinin aç olduğunu fark etmesi üzerine ortaya ilginç görüntüler çıktı. Açlıktan şehre inen tilki, vatandaşlar tarafından Sivas Köftesi ile beslendi.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 00:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 00:09
Yaban dünyada aç kalan tilki, Sivas'ta şehre indi. Sivas sokaklarında yiyecek arayan tilkinin aç olduğu fark eden vatandaşlar öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler SİVAS'ta yiyecek aramak için kent merkezine inen tilkiyi vatandaşlar meşhur Sivas Köftesi ile besledi. Kırsal kesimelerde yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki Sivas kent merkezine indi. Şeyh Şamil Mahallesi'ne inen tilkiyi fark eden vatandaşlardan biri elinde Sivas Köftesi ile yanına çağırdı.
Korkmadan yaklaşan tilki köfteyi alarak gözden kayboldu. Tilkinin Sivas Köftesi ziyafeti gülümsetti. Bu anlar ise çevrede bulunan Haşim Eren Özdal tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
HAYVANAT BAHÇESİNDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ
Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.
Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.