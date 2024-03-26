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Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi: Kolunu kesebiliriz

Mide küçültme ameliyatı olan gurbetçi Sevda D. hızla kilo vermesinin ardından kolundaki sarkan deriyi aldırmak için tam iki kez farklı doktorlar tarafından ameliyat edildi. Ancak talihsiz kadın son operasyonun ardından adeta ölümle burun buruna geldi. Kolunda hissizlik ve ağrı yaşayan kadın, ameliyatı yapan Op. Dr. Defne E.'nin "kolunu kesebiliriz" mesajı sonrası ise şoka girdi.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:04
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Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi: Kolunu kesebiliriz

Avusturya'da yaşayan güzellik uzmanı 35 yaşındaki Sevda D., 2019'da fazla kiloları nedeniyle bıçak altına yattı. Mide küçültme ameliyatının ardından hızla kilo veren Sevda D.'nin vücudunda sarkmalar yaşandı.

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Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi: Kolunu kesebiliriz

Bunun üzerine 2021 yılında Türkiye'ye gelen genç kadın, bir estetik doktoru ile kol gerdirme ameliyatı için anlaştı. Başarılı operasyon sonrası Avusturya'ya dönen Sevda D., kollarında bulunan sarkmaları daha da gerdirmek için tekrar operasyon geçirme kararı aldı.

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Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi: Kolunu kesebiliriz

FİYATLARI FAZLA BULUNCA BAŞKA DOKTORA GİTTİ
2021 yılında operasyon geçirdiği doktoru arayan güzellik uzmanı operasyon için istenen fiyatı fazla bulunca internetten araştırma yaparak Op. Dr. Defne E. ile anlaştı. Geçtiğimiz 12 Mart günü Şişli'deki bir hastanede ameliyat olan Sevda D. aynı hastanede tedavi altına alındı. Genç kadın hastanede yattığı sırada sağ kolunda hissizlik ve ağrı hissetmeye başladı.

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Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi: Kolunu kesebiliriz

KOLUNDA HİSSİSLİK VE AĞRI YAŞAYINCA...
Bu durumu doktoruna anlattığında koluna buz uygulaması yaparak yukarıda tutması gerektiği söylendi. 13 Mart'ta hastaneden taburcu olan genç kadın, kendisine reçete edilen ilaçlarını alarak konakladığı otele geçti.

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Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi: Kolunu kesebiliriz

Ancak ağrıları bir türlü dinmeyen Sevda D. kolunun ödem tuttuğunu ve giderek şişmeye başladığını fark etti.