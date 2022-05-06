Anneler Günü hediye fikirleri: 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel, ucuz Anneler Günü hediye önerileri

* Anneler Günü'nde şık bir bluz, kot pantolon da tercih edilebilir. Bunun dışında Anneler Günü'nde kitaplar da hediye olarak tercih edilebilir. Mutfak ile haşır neşir olan anneler için mutfak eşyaları da değerlendirilebilir.

* Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.