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1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi...
1 Mayıs nedir? 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? 1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Etkinlikler düzenlenerek kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kutlanmayacak. İşçi Bayramı, dünyada 120 yılı, Türkiye'de ise 100 yılı aşkın bir süredir kutlanmaktadır. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 09:38
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