Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan 1 Mayıs'ın tarihçesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Resmi tatil günleri arasında yer alan 1 Mayıs'ın ne zaman ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne zaman resmi tatil oldu? İşte 1 Mayıs'ın tarihçesi...