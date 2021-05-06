Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?

İnsanın dünyaya gelmesine vesile olan, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek veren anneler için her yıl Anneler Günü kutlanıyor. Annelerin gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olan vatandaşlar, Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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