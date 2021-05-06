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Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?

İnsanın dünyaya gelmesine vesile olan, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek veren anneler için her yıl Anneler Günü kutlanıyor. Annelerin gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olan vatandaşlar, Anneler Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 10:41
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Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?

Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü hangi gün kutlanacak? Mayıs ayına girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Anneler Günü oldu. Annelerimizi onurlandırmak adına her yıl belirli bir günde kutlanan Anneler Günü için hediye örnekleri araştırılmaya başlandı. Anneler Günü tarihini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2021

Anneler Günü, Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanılır. Anneler Günü 2021 yılında 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

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Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.

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Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINABİLİR?

* Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

* Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

* Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

* En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

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Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?

* Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

* Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

* Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.