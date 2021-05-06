Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılıyor | Türkiye'de bir ilk! 10 katlı apartman boyunda

'HAVALİMANI İNŞAATI MÜHENDİSLİK HARİKASI'

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda inşaatın hızlı devam ettiğini belirterek, "Havaalanında son düzlüğe girdik çok hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Bu yıl sonunda havaalanını hizmete açıp uçaklarımızı indirmiş olacağız. 100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üstyapıda da yüzde 27'lere geldik. Artık binaların silüetleri görünüyor. Havaalanında teknik detaylar incelediğinizde ne kadar büyük bir mühendislik harikası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Pistte üzerine bastığımız malzemeden bir kat daha serilecek sonra asfalt işine geçilecek. 3 bin metrelik pist ve bu şekilde asfaltlanacak. 'Geogrid' diye adlandırdığımız doğada çözülmeyen ve bir anlamda bu asfaltı bohçalayan ve ilk kez burada kullanılan malzemenin serilmesinin ne kadar detaylı bir iş olduğunu biz de yerinde öğreniyoruz" dedi.