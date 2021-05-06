Rize-Artvin havalimanı ne zaman açılıyor | Türkiye'de bir ilk! 10 katlı apartman boyunda
Rize-Artvin havalimanı son durumu | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda pistlerin beton kaplamasına geçildi.
Giriş Tarihi: 06.05.2021
11:52 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
12:13
Altyapıda yüzde 90'ı tamamlanan projede, 10 katlı binaya eş değer yükseklikte denize dolgu yapılıyor. Rize Valisi Kemal Çeber, mühendislik harikası ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "
Tamamı deniz dolgusu olan havalimanın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası. En derin yeri ise 28 metre yani 10 katlı apartman boyutunda dolgular yapıyoruz" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor.
Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, bu çalışmalar ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
DALGIÇLAR GÖZETİMİNDE DOLGU Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor. Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunun yüzde 90'ı tamamlandı. Pistlerin beton kaplamasına geçilen havalimanının üstyapı inşaatlarında ise yüzde 27 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
'HAVALİMANI İNŞAATI MÜHENDİSLİK HARİKASI' Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda inşaatın hızlı devam ettiğini belirterek, " Havaalanında son düzlüğe girdik çok hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Bu yıl sonunda havaalanını hizmete açıp uçaklarımızı indirmiş olacağız. 100 milyon ton dolgunun 91 milyon tonu bitti. Üstyapıda da yüzde 27'lere geldik. Artık binaların silüetleri görünüyor. Havaalanında teknik detaylar incelediğinizde ne kadar büyük bir mühendislik harikası ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Pistte üzerine bastığımız malzemeden bir kat daha serilecek sonra asfalt işine geçilecek. 3 bin metrelik pist ve bu şekilde asfaltlanacak. 'Geogrid' diye adlandırdığımız doğada çözülmeyen ve bir anlamda bu asfaltı bohçalayan ve ilk kez burada kullanılan malzemenin serilmesinin ne kadar detaylı bir iş olduğunu biz de yerinde öğreniyoruz" dedi.