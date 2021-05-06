Test isteyen ülkeler | Yaz tatili için rotalar belli oldu! İşte en kolay yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler

MAKEDONYA TEST İSTEMİYOR

İşte Türkiye vatandaşlarının görece daha kolay yaz tatili yapabileceği ülkeler:

Hürriyet'in haberine göre; Son 7 günlük vaka ortalamasının 241 olduğu ülkede Türk vatandaşlarına karantina uygulanmıyor, ayrıca PCR testi de talep edilmiyor. Türkiye'ye dönüş için ise Üsküp havalimanının giden yolcu terminalinin girişine konuşlandırılan laboratuvarda hızlı PCR testi yaptırmak mümkün. Bir saatten kısa sürede sonuç vaadi bu hizmetin artıları. Ancak 1950 liralık fiyat etiketi büyük bir eksi. Bu arada Üsküp'e mayısın son haftası için gidiş-dönüş uçak biletinin bedeli tercih edeceğiniz havayolu şirketine bağlı olarak 1100 ila 1800 TL arasında değişiyor.