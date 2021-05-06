Test isteyen ülkeler | Yaz tatili için rotalar belli oldu! İşte en kolay yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler
Test istemeyen ülkeler hangisi | Pandemi nedeniyle birçok ülkeye getirilen seyahat kısıtlaması, yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenleri farklı arayışlara yönlendirdi. Yaz tatili için kapılarını ziyaretçilerine açan ülkelerin bazılarında aşı pasaportu uygulaması isternirken bazı ülkelerde koronavirüs testi yapmış olmak yeterli görülüyor. İşte merakla beklenen o liste...
Giriş Tarihi: 06.05.2021
09:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
10:44
Yaz sezonunun gelmesiyle tatil için yurtdışı hayalleri kuranların gözü kulağı aşı pasaportu haberlerinde. Ancak ülkeler, henüz uluslararası turizmin canlanmasını sağlayacak bir formülde uzlaşamadı. Mevcut şartlarda az sayıda ülke Türkiye'den gelişlere izin veriyor ancak buralara seyahat vize, uçuş süresi, PCR testi zorunluluğu gibi faktörler düşünüldüğünde ilk bakıştaki kadar kolay değil. Dahası hastalık durumunu gösterir PCR testleri maliyet açısından vizelerle yarışıyor.
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Yaz sezonunun gelmesiyle tatil için yurtdışı hayalleri kuranların gözü kulağı aşı pasaportu haberlerinde. Ancak ülkeler, henüz uluslararası turizmin canlanmasını sağlayacak bir formülde uzlaşamadı. Mevcut şartlarda az sayıda ülke Türkiye'den gelişlere izin veriyor ancak buralara seyahat vize, uçuş süresi, PCR testi zorunluluğu gibi faktörler düşünüldüğünde ilk bakıştaki kadar kolay değil. Dahası hastalık durumunu gösterir PCR testleri maliyet açısından vizelerle yarışıyor.
MAKEDONYA TEST İSTEMİYOR İşte Türkiye vatandaşlarının görece daha kolay yaz tatili yapabileceği ülkeler:
Hürriyet'in haberine göre; Son 7 günlük vaka ortalamasının 241 olduğu ülkede Türk vatandaşlarına karantina uygulanmıyor, ayrıca PCR testi de talep edilmiyor. Türkiye'ye dönüş için ise Üsküp havalimanının giden yolcu terminalinin girişine konuşlandırılan laboratuvarda hızlı PCR testi yaptırmak mümkün. Bir saatten kısa sürede sonuç vaadi bu hizmetin artıları. Ancak 1950 liralık fiyat etiketi büyük bir eksi. Bu arada Üsküp'e mayısın son haftası için gidiş-dönüş uçak biletinin bedeli tercih edeceğiniz havayolu şirketine bağlı olarak 1100 ila 1800 TL arasında değişiyor.
BOSNA TEST İSTİYOR
Turistlere karantina uygulanmıyor ancak ülkeye varıştan en fazla 48 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR testi zorunlu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki havalimanlarında bu testi yaptırmak mümkün. Sonuçların çıkması 3-4 saat sürerken 250 TL'lik bir ücreti var. Türkiye'ye dönüşte ise Saraybosna havalimanında 510 TL karşılığında 90 dakikada PCR testi yaptırabilirsiniz. Yeni vakaların 500-600 arasında dalgalandığı ülkeye bu ayın son 7 günü için gidiş dönüş uçak bileti 1250-1900 TL aralığında.
UKRAYNA'DAN DÖNÜŞ KOLAY
Kiev yönetimi Türklerden en fazla 72 saat önce alınmış PCR talep ediyor. Bu ülkeden gelişlerde ise 15 Mayıs'tan itibaren test şartı aranmayacak. Günlük yeni vaka sayısı 3 bin civarında. Daha önce bahsettiğimiz tarih aralığında Kiev'e uçup geri dönmenin bedeli 1050 ila 2150 lira seviyelerinde.