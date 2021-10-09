09 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Anne sütünden sonra en iyi protein kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor | Böyle tüketiyorsanız dikkat

Anne sütünden sonra en iyi protein kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor | Böyle tüketiyorsanız dikkat

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta. Seveni de var "asla yemem" diyeni de. Ama yumurta özellikle çocuk yaşlarda oldukça faydalı. Tabii yine de uzmanlar bazı husulara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Peki yumurtanın faydaları neler? Yumurta nasıl tüketilmeli? Fazla yumurta tüketimi zararlı mı? Ne zararı var? Yumurta sevmeyen çocuklar için öneriler neler? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.10.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 10:33
  • 1
  • 31
Anne sütünden sonra en iyi protein kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor | Böyle tüketiyorsanız dikkat

Haşlanmış, çırpılmış, poşe ya da rafadan yumurta... Herkesin pişirme şekli farklı ama ortak nokta yumurtanın yararı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
Anne sütünden sonra en iyi protein kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor | Böyle tüketiyorsanız dikkat

Peki yumurta nasıl tüketilmeli? Faydaları ve zararları neler? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte tüm detaylar;

  • 3
  • 31
Anne sütünden sonra en iyi protein kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor | Böyle tüketiyorsanız dikkat

Yumurta anne sütünden sonra en iyi protein kaynağıdır.

  • 4
  • 31
Anne sütünden sonra en iyi protein kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor | Böyle tüketiyorsanız dikkat

Çok iyi vitamin ve mineral barındırır özellikle kalsiyum, magnezyum, çinko açısından zengindir.

  • 5
  • 31
Anne sütünden sonra en iyi protein kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor | Böyle tüketiyorsanız dikkat

"KEMİK, GÖZ VE BEYİN SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI"

Güçlü antioksidanlar içerir. Kas ve kemik sağlığı için önemlidir, göz sağlığı ve beynimiz için önemlidir.