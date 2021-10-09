ŞOK'ta %50'ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 9-31 Ekim aktüel ürünler indirimleri başladı. Acayip Fırsatlar başlığı altında yayınlanan katalogda, mobilyadan bahçe ürünlerine, züccaciyeden elektronik ürünlere kadar birçok ürün bu kampanya döneminde müşterilerin beğenisine sunuldu. 1 ay boyunca sürecek indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 9-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...