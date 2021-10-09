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Haberler Galeri ŞOK'ta %50'ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'ta %50'ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 9-31 Ekim aktüel ürünler indirimleri başladı. Acayip Fırsatlar başlığı altında yayınlanan katalogda, mobilyadan bahçe ürünlerine, züccaciyeden elektronik ürünlere kadar birçok ürün bu kampanya döneminde müşterilerin beğenisine sunuldu. 1 ay boyunca sürecek indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 9-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:23
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ŞOK’ta %50’ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'ta %50'ye varan indirim kampanyası başladı! ŞOK marketlerin her hafta satışa çıkardığı kampanyalı ürünler listesinde bu hafta sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. Farklı farklı ürünlerin listelendiği 9-31 Ekim kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. ay boyunda sürecek kampanya listesini markete uğramadan sayfamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. İşte ŞOK 9-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK’ta %50’ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

3 KİŞİLİK SALINCAK

2 KİŞİLİK AHŞAP SANDALYE VE MASA TAKIMI

CAMLI SARKIT AVİZE GÖVDE 22 C

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ŞOK’ta %50’ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ERKEK OUTDOOR PANTOLON M, L, X ERKEK TAM FERMUARLI SWEATSHIRT

KIZ/ERKEK ÇOCUK SPOR AYAKKABI

ERKEK ÇOCUK SPOR AYAKKABI

YENİ NESİL RAHAT AYAKKABI

KIZ ÇOCUK BONDED MONT

AYAKLI ASKI

FERFORJE DEKORATİF AYNA

MAYA ÇALIŞMA SANDALYESİ

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ŞOK’ta %50’ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

PEARL ÇAYDANLIK ORTA BOY DELTA

DÖKÜM TAVA AKDENİZ

TERMOS TEKERLEKLİ 38 LT

KARE DÖKÜM TEPSİ AKSU

DÖKÜM DERİN TENCERE AKDENİZ

DELTA DÖKÜM KEK KALIBI

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ŞOK’ta %50’ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?