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Anne sütünden sonra en iyi protein kaynağı! Faydaları saymakla bitmiyor | Böyle tüketiyorsanız dikkat

A Haber
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Giriş: 09.10.2021 10:33
Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta. Seveni de var "asla yemem" diyeni de. Ama yumurta özellikle çocuk yaşlarda oldukça faydalı. Tabii yine de uzmanlar bazı husulara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Peki yumurtanın faydaları neler? Yumurta nasıl tüketilmeli? Fazla yumurta tüketimi zararlı mı? Ne zararı var? Yumurta sevmeyen çocuklar için öneriler neler? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
Anne sütünden sonra en iyi protein! Böyle tüketiyorsanız... ANNE SÜTÜNDEN SONRA EN İYİ PROTEİN! BÖYLE TÜKETİYORSANIZ...
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