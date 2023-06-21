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Ankara'da manzara yine değişmedi! Sokaklar ve dükkanları su bastı vatandaş Mansur Yavaş'a isyan etti: Senin eserin

Son dakika haberi | Ankara'da yine yağışlı hava etkişi oldu sokaklar, caddeler, alt geçitler ve dükkanları su bastı. Vatandaşlar Ankara için adeta bir gelenek haline gelen durum sonrası CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada birçok kişi konuyla ilgili tepki paylaşımları yaparken, "Ne çektin be Ankara...", "İşte Mansur Yavaş'ın eseri..." gibi paylaşımlar da görüldü.

Giriş Tarihi: 21.06.2023 17:15
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Ankara’da manzara yine değişmedi! Sokaklar ve dükkanları su bastı vatandaş Mansur Yavaş’a isyan etti: Senin eserin

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.

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Ankara’da manzara yine değişmedi! Sokaklar ve dükkanları su bastı vatandaş Mansur Yavaş’a isyan etti: Senin eserin

Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.

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Ankara’da manzara yine değişmedi! Sokaklar ve dükkanları su bastı vatandaş Mansur Yavaş’a isyan etti: Senin eserin

Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.

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Ankara’da manzara yine değişmedi! Sokaklar ve dükkanları su bastı vatandaş Mansur Yavaş’a isyan etti: Senin eserin

BAZI ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI
Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken, araçlarda hasar meydana geldi.

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Ankara’da manzara yine değişmedi! Sokaklar ve dükkanları su bastı vatandaş Mansur Yavaş’a isyan etti: Senin eserin

Aracıyla suda kalan Muharrem Boztuğ, üniversitede okuyan çocuğunu Kırıkkale'den Ankara'ya getirirken yolda yağmura yakalandıklarını söyleyerek, "Tam köprünün altından geçeceğimiz sırada çok fena sel geldi. Su arabanın içine doldu. İtfaiye ekipleri kurtardı bizi." dedi.