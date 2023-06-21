Ankara'da manzara yine değişmedi! Sokaklar ve dükkanları su bastı vatandaş Mansur Yavaş'a isyan etti: Senin eserin

Son dakika haberi | Ankara'da yine yağışlı hava etkişi oldu sokaklar, caddeler, alt geçitler ve dükkanları su bastı. Vatandaşlar Ankara için adeta bir gelenek haline gelen durum sonrası CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada birçok kişi konuyla ilgili tepki paylaşımları yaparken, "Ne çektin be Ankara...", "İşte Mansur Yavaş'ın eseri..." gibi paylaşımlar da görüldü.