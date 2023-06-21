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Diyarbakır’da “kan” kardeşlerin feci sonu! Markette kuzen dehşeti kamerada

Dehşete düşüren olay öğle saatlerinde Diyarbakır'da meydana geldi. M.K., miras kalan arazi sebebiyle husumetli olduğu kuzenleri, kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan'ı, çıkan kavgada tabancayla vurdu. Kadri ve Hayri Kan kardeşler yaşamını yitirirken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 16:30
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Diyarbakır’da “kan” kardeşlerin feci sonu! Markette kuzen dehşeti kamerada

Diyarbakır'da yaşanan olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi'nde meydana geldi.

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Diyarbakır’da “kan” kardeşlerin feci sonu! Markette kuzen dehşeti kamerada

M.K. marketteyken içeri kuzenleri Kadri ve Hayri Kan kardeşler girdi. Eğil ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle husumetli olan taraflar arasında tartışma çıktı.

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Diyarbakır’da “kan” kardeşlerin feci sonu! Markette kuzen dehşeti kamerada

Tartışma sırasında tabancasını çeken M.K., kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olan Hayri Kan'a ateş etti. Kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

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Diyarbakır’da “kan” kardeşlerin feci sonu! Markette kuzen dehşeti kamerada

Kavga güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Diyarbakır’da “kan” kardeşlerin feci sonu! Markette kuzen dehşeti kamerada

Teslim olan M.K. gözaltına alındı.