Diyarbakır’da “kan” kardeşlerin feci sonu! Markette kuzen dehşeti kamerada

Dehşete düşüren olay öğle saatlerinde Diyarbakır'da meydana geldi. M.K., miras kalan arazi sebebiyle husumetli olduğu kuzenleri, kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan'ı, çıkan kavgada tabancayla vurdu. Kadri ve Hayri Kan kardeşler yaşamını yitirirken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...