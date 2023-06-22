İstanbul'da sıra dışı güzellik yarışması! Kurbanlıklar podyumda

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kurulan kurban pazarında 'En Güzel Kurban Yarışması' düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden Kurban Bayramı için İstanbul'a getirilen kurbanlıklar yarışma için sahipleri tarafından süslendi. 7 kişilik jürinin oylamasıyla Çankırı'dan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki 'Ilgaz' isimli kurbanlık birinci olarak sahibine tam altın kazandırdı. İşte kurbanlıkların güzellik yarışmasından görüntüler...