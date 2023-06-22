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İstanbul'da sıra dışı güzellik yarışması! Kurbanlıklar podyumda

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kurulan kurban pazarında 'En Güzel Kurban Yarışması' düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden Kurban Bayramı için İstanbul'a getirilen kurbanlıklar yarışma için sahipleri tarafından süslendi. 7 kişilik jürinin oylamasıyla Çankırı'dan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki 'Ilgaz' isimli kurbanlık birinci olarak sahibine tam altın kazandırdı. İşte kurbanlıkların güzellik yarışmasından görüntüler...

Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:49
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İstanbul’da sıra dışı güzellik yarışması! Kurbanlıklar podyumda

Sultangazi Belediyesi, kurban pazarında 'En Güzel Kurban Yarışması' düzenledi.

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İstanbul’da sıra dışı güzellik yarışması! Kurbanlıklar podyumda

Yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen kurbanlıklar sahipleri tarafından süslendi.

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İstanbul’da sıra dışı güzellik yarışması! Kurbanlıklar podyumda

Juri üyeleri hayvanların ağırlığına, kesim sonrası vereceği et miktarına, ırk özelliğini göstermesine, yaşa göre gelişimine, beden yapısına, temizliğine ve huyuna göre kurbanlıkları değerlendirdi.

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İstanbul’da sıra dışı güzellik yarışması! Kurbanlıklar podyumda

Yarışma sonucunda belirlenen ilk 3 kurbanlığa ödül verildi.

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İstanbul’da sıra dışı güzellik yarışması! Kurbanlıklar podyumda

Birinci olan kurbanlığa tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın takıldı.