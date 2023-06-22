22 Haziran 2023, Perşembe
İstanbul'da sıra dışı güzellik yarışması! Kurbanlıklar podyumda
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kurulan kurban pazarında 'En Güzel Kurban Yarışması' düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden Kurban Bayramı için İstanbul'a getirilen kurbanlıklar yarışma için sahipleri tarafından süslendi. 7 kişilik jürinin oylamasıyla Çankırı'dan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki 'Ilgaz' isimli kurbanlık birinci olarak sahibine tam altın kazandırdı. İşte kurbanlıkların güzellik yarışmasından görüntüler...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:49
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