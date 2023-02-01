Ankara'da iki taksiciye dehşeti yaşattılar! Birini yakıp diğerini uçurumdan attılar | Kan donduran olay

Ankara'da meydana gelen olay tüyleri diken diken etti. Uyuşturucu madde etkisindeki B.M. ile B.Y, iki taksiciye dehşeti yaşattı. Önce, eve gidecekleri bahanesiyle E.Y. kontrolündeki taksiye binen ikili, şoförü 20 bıçak darbesiyle ölüme terk ettikten sonra parasını alarak parmak izi bırakmamak için aracı yaktı. Daha sonra S.Y. kontrolündeki taksiye binen iki cani, bu kez de şoförü 17 yerinden bıçaklayarak, parasını gasp etti, ardından taksiyi uçurumdan aşağı attı.

Sabah Giriş Tarihi: 01.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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