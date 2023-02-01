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Haberler Galeri Ankara'da iki taksiciye dehşeti yaşattılar! Birini yakıp diğerini uçurumdan attılar | Kan donduran olay

Ankara'da iki taksiciye dehşeti yaşattılar! Birini yakıp diğerini uçurumdan attılar | Kan donduran olay

Ankara'da meydana gelen olay tüyleri diken diken etti. Uyuşturucu madde etkisindeki B.M. ile B.Y, iki taksiciye dehşeti yaşattı. Önce, eve gidecekleri bahanesiyle E.Y. kontrolündeki taksiye binen ikili, şoförü 20 bıçak darbesiyle ölüme terk ettikten sonra parasını alarak parmak izi bırakmamak için aracı yaktı. Daha sonra S.Y. kontrolündeki taksiye binen iki cani, bu kez de şoförü 17 yerinden bıçaklayarak, parasını gasp etti, ardından taksiyi uçurumdan aşağı attı.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 10:09
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Ankara’da iki taksiciye dehşeti yaşattılar! Birini yakıp diğerini uçurumdan attılar | Kan donduran olay

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Hasköy mahallesinde 19 yaşındaki B.M. ile 23 yaşındaki B.Y, taksiye binerek Maltepe pazarına gitti. Ardından Yakup Apdal Mahallesi'ne gideceklerini söyleyen B.M. ve B.Y. mahalle meydanına geldikleri sırada şoför E.Y. ile tartışmaya başladı. Bu sırada ön tarafta oturan B.M. yanında bulunan bıçakla E.Y'ye saldırdı.

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Ankara’da iki taksiciye dehşeti yaşattılar! Birini yakıp diğerini uçurumdan attılar | Kan donduran olay

Aracın kapısını açarak dışarı atlayan E.Y, bağırmaya başladı. B.M, E. şoförün peşinden araçtan inip para isteyerek bıçaklamaya devam etti. Şoförün parasını alan B.M. ve B.Y. aracı alarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine E.Y. hastaneye kaldırılırken, iki cani, aracı parmak izi kalmaması için ormanlık alana götürüp yaktı.

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Ankara’da iki taksiciye dehşeti yaşattılar! Birini yakıp diğerini uçurumdan attılar | Kan donduran olay

Eve giden ve gece saatlerinde yeniden evden ayrılan caniler, bu kez de S.Y. kontrolündeki taksiye bindi. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan ıssız bir sokakta aracı durduran B.Y. ve B.M. yanlarındaki bıçağı S.Y'nin karnına saplamaya başladı. B.Y. ise S.Y'yi sırtından bıçaklarken, B.M. para istedi.

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Ankara’da iki taksiciye dehşeti yaşattılar! Birini yakıp diğerini uçurumdan attılar | Kan donduran olay

S.Y. cebindeki 750 lirayı B.M. ve B.Y'ye vererek kendisini öldürmemeleri için yalvardı. B.Y. ve B.M. aracı alarak olay yerinde uzaklaşırken, ağır yaralı sürücü, yoldan geçen araçlardan yardım istedi. S.Y. hastaneye kaldırılırken, B.M. ve B.Y. bu aracı da uçurumdan aşağı attı.

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Ankara’da iki taksiciye dehşeti yaşattılar! Birini yakıp diğerini uçurumdan attılar | Kan donduran olay

S.Y. cebindeki 750 lirayı B.M. ve B.Y'ye vererek kendisini öldürmemeleri için yalvardı. B.Y. ve B.M. aracı alarak olay yerinde uzaklaşırken, ağır yaralı sürücü, yoldan geçen araçlardan yardım istedi. S.Y. hastaneye kaldırılırken, B.M. ve B.Y. bu aracı da uçurumdan aşağı attı.