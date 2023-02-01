01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri

İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri

İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu. 1 Şubat tarihli planlı elektrik kesintisi 15 ilçede gerçekleştirilecek. Kesinti yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, elektriklerin saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. İlçe ilçe kesinti yapılacak bölgeler ve kesinti saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:55
  • 1
  • 17
İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri

"İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BEDAŞ tarafından 1 Şubat tarihli kesinti takvimi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 15 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi saatleri ve kesinti yapılacak ilçeler listesini haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MOZAİK, TABUR, YÜCEALP sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk bölgelerinde 01/02/2023 09:00:00 - 01/02/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah GÖL, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL sk / YAVUZ SELİM mah BAŞKALE, DOĞANYOL, EFLAK, HALAY, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, YURDAKUL sk bölgelerinde 01/02/2023 09:00:00 - 01/02/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 01/02/2023 13:00:00 - 01/02/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • 3
  • 17
İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah CİVCİV, KARAMAN, KUZU, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK sk bölgelerinde 01/02/2023 09:00:00 - 01/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 01/02/2023 09:00:00 - 01/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇALIŞLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 104., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 65., 66., 72., 73., 74., 75., SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 01/02/2023 09:00:00 - 01/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • 4
  • 17
İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 01/02/2023 09:00:00 - 01/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1822. sk bölgelerinde 01/02/2023 10:00:00 - 01/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1821., 1823. sk bölgelerinde 01/02/2023 10:00:00 - 01/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • 5
  • 17
İstanbul’da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CENGİZ TOPEL, TAŞKALE, YAKUT 2 sk bölgelerinde 01/02/2023 09:30:00 - 01/02/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ALPTEKİN, BAYBURT, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 01/02/2023 10:30:00 - 01/02/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE sk bölgelerinde 01/02/2023 11:30:00 - 01/02/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.