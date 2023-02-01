01 Şubat 2023, Çarşamba
İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri
İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu. 1 Şubat tarihli planlı elektrik kesintisi 15 ilçede gerçekleştirilecek. Kesinti yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, elektriklerin saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. İlçe ilçe kesinti yapılacak bölgeler ve kesinti saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:55
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