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Ankara ve İstanbul’da kan donduran olay! Eşlerini katledip intihar ettiler

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldüren bir kişi, olayın ardından kaçtığı boş arazide aracı içerisinde kendisini yakarak intihar etti. Cinayetin iki eş arasındaki mal varlıklarını paylaşamamasından ötürü ortaya çıktığı iddia edilirken, bir kan donduran olay da İstanbul'da meydana geldi. 73 yaşındaki adam tartıştığı eşi Nurten Karabulut'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 17:12
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Ankara ve İstanbul’da kan donduran olay! Eşlerini katledip intihar ettiler

Ankara'da yaşanan olay, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Beyazköy Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi Zülfi Ç.'nin yanına geldi.

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Ankara ve İstanbul’da kan donduran olay! Eşlerini katledip intihar ettiler

İkili arasında mal varlıklarının paylaşılamaması üzerine tartışma çıktı.

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Ankara ve İstanbul’da kan donduran olay! Eşlerini katledip intihar ettiler

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Yaşar Ç., eşini defalarca bıçakladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

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Ankara ve İstanbul’da kan donduran olay! Eşlerini katledip intihar ettiler

Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zülfi Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ankara ve İstanbul’da kan donduran olay! Eşlerini katledip intihar ettiler

Polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Yuva Köyü mevkiinde boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi alan polis ekipleri, katil zanlısı Yaşar Ç.nin içinde bulunduğu LPG'li otomobili patlatarak intihar ettiğini belirledi.