19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık

Bütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık

17 yaşındaki Lalit Patidar dünyada sadece 50 kişide görülen 'kurt adam sendromu' hastalığına yakalandı. Patidar, "İnsanlar bana hayalet diyerek benimle dalga geçerler, benim bir tür efsanevi varlık olduğumu düşünürler." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 15:40
  • 1
  • 37
Bütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık

Hindistan'da, dünyada çok nadir görülen 'kurt adam sendromu' vakası görüldü. Ülkenin Ratlam şehrinde yaşayan Lalit Patidar'a, orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen hipertrikoz teşhisi kondu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
Bütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık

6 yaşından itibaren tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar'ın yüzü zamanla kıldan görünmez oldu. Patidar, zorbalığa uğramasına rağmen hayata pozitif baktığını ve artık başarılı bir YouTuber olma hayalleri kurduğunu dile getirdi.

  • 3
  • 37
Bütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık

Patidar, "Normal bir aileden geliyorum, babam çiftçi ve şu anda lise son sınıf 12. sınıftayım. Aynı zamanda babama çiftçilik işinde yardım ediyorum. Hayatım boyunca bu saçlara sahiptim, ailem doktorun beni doğumda tıraş ettiğini söylüyor ama altı ya da yedi yaşıma gelene kadar bende hiçbir şeyin farklı olduğunu fark etmemiştim" dedi.

  • 4
  • 37
Bütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık

"Artık tedavisi yok. Çok uzadığını hissedersem keserim. Saç gibi, uzamaya devam edecek, başka çarem yok ve tedavisinin olacağına da inanmıyorum" diyen 17 yaşındaki genç "Okul arkadaşlarım benimle dalga geçerdi, bana maymun diye bağırırlardı" açıklamasında bulundu.

  • 5
  • 37
Bütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık

Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları...

Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.