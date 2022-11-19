HaberlerGaleriBütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık
Bütün vücudu kıllarla kaplandı! Arkadaşları hayalet deyip maymun diye çağırıyor… İşte dünyada sadece 50 kişide görülen ilginç hastalık
17 yaşındaki Lalit Patidar dünyada sadece 50 kişide görülen 'kurt adam sendromu' hastalığına yakalandı. Patidar, "İnsanlar bana hayalet diyerek benimle dalga geçerler, benim bir tür efsanevi varlık olduğumu düşünürler." ifadelerini kullandı.