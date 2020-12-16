Ankara-Niğde otoyolu güzergahı | Türkiye'nin en akıllı yolu açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alayhan gişelerde düzenlenen törende, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun Türkiye'nin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüksek ve iddialı hedefleriyle önlenemez bir büyüme ve gelişme içerisinde olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, atılımcı geleneğimizi güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ulaştırma sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Her vazifeyi şevkle ve azimle yerine getirerek, pek çok projeyi tamamlıyor, pek çok yeniliğin de başlangıcını yapıyoruz. Yenilikçi projelerimizden biri olan Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nu da bu inanç ve kararlılıkla tamamladık. 4 Eylül 2020 tarihinde otoyolumuzun 1. ve 3. kesimlerini hizmete açmıştık. 152 kilometre uzunluğundaki otoyolumuzun 2. kesimini de tamamladık." dedi.