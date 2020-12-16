Yıllardır sahillerde altın ve madeni para arıyor! İşte buldukları

'4 YÜZÜK, 1 KOLYE, 1 KÜPE VE BOL BOL KAPAK BULDUM'

Maviçiçek, "Bu sene dört yüzük, bir kolye, bir de küpe buldum ama kapak daha çok buldum. İnsanı uğraştırıyor. Ama en azından spor yapıyorum. Hem spor hem kazanç yani. Herkese tavsiye ediyorum. Boş boş gezeceklerine denizin kenarında temizlik yapsınlar. Bütün varımızı yoğumuzu denize borçluyuz. Çevremize daha dikkatli olalım" diye konuştu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN