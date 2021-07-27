27 Temmuz 2021, Salı
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Anıl Altan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! Pelin Akil’in gerçek yüzünü gösterdi
Aile yaşantılarıyla sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Pelin Akil ve Anıl Altan, yeni paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Altan, son paylaşımıyla olay oldu. Pelin Akil ile yaşadıkları hediye krizini Altan, "Pelin'in gerçek yüzünü gösteriyorum arkadaşlar" diyerek paylaştı.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 17:05
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