Anıl Altan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! Pelin Akil’in gerçek yüzünü gösterdi

KUTLASIN KUTLANMASIN ÖNEMLİ DEĞİL

Bunun üzerine araya giren güzel oyuncu, "Kaybediyorsun çünkü ya da kullanmıyorsun" dedi. Bunun üzerine Altan da "Hediyeye önem veren biri de değilim. Kutlansın kutlanmasın önemli değil" diye konuştu.