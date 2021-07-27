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Anıl Altan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! Pelin Akil’in gerçek yüzünü gösterdi

Aile yaşantılarıyla sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Pelin Akil ve Anıl Altan, yeni paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Altan, son paylaşımıyla olay oldu. Pelin Akil ile yaşadıkları hediye krizini Altan, "Pelin'in gerçek yüzünü gösteriyorum arkadaşlar" diyerek paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 17:05
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Anıl Altan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! Pelin Akil’in gerçek yüzünü gösterdi

Oyuncu Pelin Akil ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Anıl Altan, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.

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Anıl Altan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! Pelin Akil’in gerçek yüzünü gösterdi

Sık sık eşi ve kızlarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Altan, bu kez eşi Pelin Akil ile aralarındaki hediye krizini sosyal medyaya taşıdı.

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Anıl Altan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! Pelin Akil’in gerçek yüzünü gösterdi

HEDİYE KRİZİ

Kendisine hediye almayan eşinin yaptığını anlatan oyuncu, takipçilerini kırdı geçirdi. Instagram'ın hikayeler kısmında eşiyle paylaşım yapan Altan, olayı anlattı.

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Anıl Altan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! Pelin Akil’in gerçek yüzünü gösterdi

"Pelin'in gerçek yüzünü gösteriyorum arkadaşlar" diyerek söze başlayan Altan, "Bildiğiniz gibi Pelin, bir beş senedir falan bana hediye almayı bıraktı" dedi.

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Anıl Altan’ın paylaşımı kırdı geçirdi! Pelin Akil’in gerçek yüzünü gösterdi

KUTLASIN KUTLANMASIN ÖNEMLİ DEĞİL

Bunun üzerine araya giren güzel oyuncu, "Kaybediyorsun çünkü ya da kullanmıyorsun" dedi. Bunun üzerine Altan da "Hediyeye önem veren biri de değilim. Kutlansın kutlanmasın önemli değil" diye konuştu.