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Haberler Galeri ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK marketlerde temmuz ayının son haftasına özel kampanyalı ürünler satış çıkıyor. Haftanın kataloğunda gıdadan bakım ürünlerine, ev ihtiyaçlarına özel ürünlerden mobilya ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. 28 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin olacağını merak eden vatandaşlar, kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haftanın indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021 17:05
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ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba günleri sürpriz ürünler ile müşterilerin beğenisini kazanmaya çalışan ŞOK marketler, bu hafta züccaciye, mobilya ve gıda ürünlerine yer verdi. Haftanın kampanyaları belli olurken, çarşamba gününden itibaren raflarda yer alacak ürünler merak edilmeye başlandı. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? İşte güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Mis Baton Pasta

Mis Gold

Mis Gold Junior

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ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

DENEME FİYATI

Lio Salamura Siyah Zeytin

* 500 gr

  • 4
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ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Pantene Şampuan
* 500 ml

/Saç Kremi Çesitleri
* 470 ml

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ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

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