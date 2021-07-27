ŞOK'tan temmuz ayının son haftasına özel kampanya! 28 Temmuz ŞOK Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK marketlerde temmuz ayının son haftasına özel kampanyalı ürünler satış çıkıyor. Haftanın kataloğunda gıdadan bakım ürünlerine, ev ihtiyaçlarına özel ürünlerden mobilya ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. 28 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin olacağını merak eden vatandaşlar, kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haftanın indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...