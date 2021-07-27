15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Apartmanı saran kötü koku sonrası şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası 15 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

İHA Giriş Tarihi: 27.07.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 18:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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