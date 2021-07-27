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15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Apartmanı saran kötü koku sonrası şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası 15 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.07.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 18:41
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15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1632 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

ŞÜPHE SONRASI EKİPLERE HABER VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Nurten Bayer'den komşuları 15 gündür haber alamadı. Apartmanı saran kötü kokudan şüphelenen Bayer'in komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daire kapısının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi.

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15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait sepetli araç ile eve balkondan giren polis ekipleri, yaşlı kadınının cansız bedeni ile karşılaştı.

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15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Bayer'in cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu