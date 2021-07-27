15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: Apartmanı saran kötü koku sonrası şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası 15 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 27.07.2021
18:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
18:41
Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1632 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi.
ŞÜPHE SONRASI EKİPLERE HABER VERİLDİ
Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Nurten Bayer'den komşuları 15 gündür haber alamadı. Apartmanı saran kötü kokudan şüphelenen Bayer'in komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daire kapısının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen
polis ekipleri itfaiyeden destek istedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait sepetli araç ile eve balkondan giren polis ekipleri, yaşlı kadınının cansız bedeni ile karşılaştı.
Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Bayer'in cenazesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.