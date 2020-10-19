19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aniden bastırdı! Antalya doluya teslim oldu: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Aniden bastırdı! Antalya doluya teslim oldu: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Antalya'nın Kumluca ilçesini dolu ve fırtına vurdu. Kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Birçok çatı uçtu, araçlar hasar gördü, ağaçlar devrildi, minare yıkıldı. İlçe harabeye döndü.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:55
  • 1
  • 27
Aniden bastırdı! Antalya doluya teslim oldu: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki seralar zarar gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Aniden bastırdı! Antalya doluya teslim oldu: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan ve yaklaşık üç dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.

  • 3
  • 27
Aniden bastırdı! Antalya doluya teslim oldu: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Dolu nedeniyle bölgedeki seralar zarar gördü.

  • 4
  • 27
Aniden bastırdı! Antalya doluya teslim oldu: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

DEVRİLEN OTOBÜS DURAĞININ ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

Kumluca-Finike kara yolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir profillerinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

  • 5
  • 27
Aniden bastırdı! Antalya doluya teslim oldu: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz yaptığı açıklamada, rüzgar ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.