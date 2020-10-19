20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler var. Birçok kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM marketlerde en çok dikkat çeken ürünler arasında sporcu ürünleri yer alıyor. Öte yandan bakım ürünleri, takı çeşitleri, sporcu gıdaları gibi ürünler katalogda dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 20 Ekim 2002 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...