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20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Salı günü kampanyaları dolu dolu! Bu haftadan itibaren...
20 Ekim Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM salı kampanyaları sürprizlerle dolu. Desenli saten gecelik sabahlık, kadın saten pijama takımı, 3'lü sporcu çorabı, 2'li sporcu çorabı, 2'li tenis çorabı, müsli çeşitleri, fıstık ezmesi performans, protein bar, fındıklı hurma bar, antep fıstıklı hurma bar, protein içeceği gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 17:02
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