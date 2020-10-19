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Haberler Galeri 20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Salı günü kampanyaları dolu dolu! Bu haftadan itibaren...

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Salı günü kampanyaları dolu dolu! Bu haftadan itibaren...

20 Ekim Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM salı kampanyaları sürprizlerle dolu. Desenli saten gecelik sabahlık, kadın saten pijama takımı, 3'lü sporcu çorabı, 2'li sporcu çorabı, 2'li tenis çorabı, müsli çeşitleri, fıstık ezmesi performans, protein bar, fındıklı hurma bar, antep fıstıklı hurma bar, protein içeceği gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 17:02
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20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Salı günü kampanyaları dolu dolu! Bu haftadan itibaren...

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler var. Birçok kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM marketlerde en çok dikkat çeken ürünler arasında sporcu ürünleri yer alıyor. Öte yandan bakım ürünleri, takı çeşitleri, sporcu gıdaları gibi ürünler katalogda dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 20 Ekim 2002 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Salı günü kampanyaları dolu dolu! Bu haftadan itibaren...

Desenli Saten Gecelik Sabahlık

• 2'li Takım
• Kadın
• S-M-L beden

  • 3
  • 20
20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Salı günü kampanyaları dolu dolu! Bu haftadan itibaren...

Misss Coco
Desenli Saten Pijama Takımı Kadın

• S-M-L beden

  • 4
  • 20
20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Salı günü kampanyaları dolu dolu! Bu haftadan itibaren...

Misss Coco
Saten Pijama Takımı Kadın

• S-M-L beden

  • 5
  • 20
20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! Salı günü kampanyaları dolu dolu! Bu haftadan itibaren...

Misss Coco
Saten Pijama Takımı

• S-M-L beden